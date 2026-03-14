Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat – hazatér a tényfeltáró bizottság
Irán engedélyezte több indiai olajszállító hajó áthaladását a Hormuzi-szoroson
A diplomata az India Today műsorszolgáltató Újdelhiben tartott konferenciáján elmondta: Teherán egyes indiai hajók számára lehetővé tette az áthaladást a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalon.
Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni légicsapásai nyomán Teherán gyakorlatilag leállította a hajóforgalmat a szorosban. A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala: a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítás mintegy 20 százaléka halad át rajta.
Indiai kormányzati tisztségviselők arról számoltak be, hogy összesen 22, indiai zászló alatt közlekedő hajó tartózkodik a Hormuzi-szorostól nyugatra. A szoroson már áthaladt hajók összesen 92 ezer tonna cseppfolyósított kőolajgázt (LPG) szállítanak, és várhatóan március 16-17. között érkeznek Indiába. Négy kőolajszállító tanker, hat LPG-szállító és egy cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítására alkalmas tanker egyelőre az áthaladásra szóló engedélyre várakozik.
Forrás: MTI
