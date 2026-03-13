Kaposvár
Utolsó pillanatban mentették meg Kaposváron, videón az eset

Egy felüljáróról akart leugrani.
2026. március 13., péntek 14:17
Öngyilkossági kísérlethez riasztották a rendőröket kedd este Kaposváron, miután egy férfi ittas állapotban, öngyilkossági szándékkal ment el otthonról egy veszekedést követően - számolt be róla pénteken a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök rövid időn belül megtalálták a férfit a Berzsenyi úti felüljáró külső peremén, ahol a mélybe akarta vetni magát.


Az egyenruhások megpróbálták szóval megnyugtatni a férfit, aki azonban labilis állapotban volt, és többször is kihajolt a korláton túl az úttest fölé kapaszkodva.

A kritikus helyzetben a rendőrök egy kedvező pillanatot kihasználva közbeléptek: egyikük a ruhájánál fogva megragadta a férfit, míg két társa a korláton keresztül a csuklóit fogta meg. 

Az összehangolt fellépésnek köszönhetően végül sikerült biztonságba helyezniük. A helyszínre mentők is érkeztek.

Nyitókép: police.hu

 

