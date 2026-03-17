Pénteken kiderül, ki lesz a Séfek Séfe 7. évadának győztese
Több száz jelentkezővel startoltak a válogató körök, amelyek végére, a kőkemény tréning fordulókon csak egy nagyobb „osztálylétszámú” mezőny maradt, akik közül végül összesen 19-en kerültek be a Tischler Petra, Vomberg Frigyes és Krausz Gábor által vezetett csapatokba.
A közülük mára versenyben lévő 9 véghajrázó számára a legnagyobb feladat a döntőbe jutás, és ezért mindannyian mindent meg is tesznek. Akiknek lehetősége van behúzni a végső győzelmet, az: Men Sovanara, Molnár Dávid, Veégh Attila, Mikula Patrik, Nagy Anett, Pham Nhat Minh, Marczinek Norbert, Benyeczkó Pál és Oláh János Gellértné Piró.
A szerdáig tartó csapatversenyeket követően, csütörtökön kétfordulós elődöntő, majd pénteken egy izzasztó döntő vár a bent maradókra.
Az elődöntőbe csak hatan jutnak be, ahol a műsor Séfjei már nem segíthetnek csapattagjaiknak. Az előző évad szereplői közül érkeznek a versenyzőkhöz, és a döntéshez három kimagasló gasztro-szakember lesz a Séfek segítségére: Segal Viktor, Kelemen Roland és Fodor Noel, akikkel közösen Petra, Frigyes és Gábor vakon kóstolják az ételeket. Ebben az adásban Nóri kiosztja az utolsó Nap Séfe kitűzőt is, aminek büszke tulajdonosa egy különleges előnyhöz jut. Wolf András is visszatér egy kicsit, vele szimultán kell majd főzniük a versenyzőknek. A nap végére a mezőny felének véget ér a hetek óta tartó menetelés, hiszen a döntőben csak hárman küzdhetnek meg a Séfek Séfe címért.
A fináléban 120 perces feszített munka vár a dobogósokra, akik három fogásos, szabadon választott menüjüket korábbi csapattársaik segítségével készítik majd el, a Séfek pedig már csak kívülről nézhetik az eseményeket. A főzés alatt pattanásig feszülnek az idegek, veszekedésből és könnyekből sem lesz hiány. A győzelemről a hazai gasztronómiai élet kiemelkedő alakjai, Hack Barnabás, Mizsei János, Pesti István, Erdei János, Akács István, Farkas Richárd és Tóth Pál döntenek.
Az este végén kiderül, ki lesz a Séfek Séfe, ki viheti haza a tízmillió forintos fődíjat és a 2 hetes szakmai továbbképzést a világ egyik leghíresebb séf iskolájában.
A Séfek Séfe hetedik évadának eddig adásba került epizódjai átlag 22,5%-os Lineáris Share-t és 293 ezres átlag nézőszámot értek el a 18-59 évesek körében. Ezzel az eredménnyel a 2026-os nem szimplán a legnézettebb évad, hanem az eddigi legnagyobb különbséggel a legnézettebb tartalom a saját idősávjában, ugyanis a Séfek Séfe 80%-kal magasabb lineáris közönségarányt ért el, mint a második legnézettebb csatorna a Séfek adásideje alatt (RTL a Séfek Séfe idősávjában: 12,5% Lin. Share).*
*Live+as live adatok
Vendég nézőkkel
Vizsgált időszak: 2026.02.16-2026.03.15.
Forrás: Nielsen Közönségmérés/TV2 Kutatás
