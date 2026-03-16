Megrendítő sorokkal jelentkezett Leslie Mandoki – ezt üzente március 15-én
Leslie Mandoki vasárnap a Facebook-oldalán osztotta meg gondolatait március 15. kapcsán. Az előadó bejegyzésében a magyar történelem két meghatározó dátumát idézte fel, és a szabadság, valamint a béke fontosságáról írt.
Ma van március 15. Ez az egyik meghatározó évforduló a magyar történelemben, amelyre mi, magyarok mély tisztelettel és büszkeséggel tekintünk
- kezdte sorait, majd hozzátette, hogy a másik ilyen kiemelt nap október 23-a, mert szerinte „mindkét nap ugyanazt az időtlen eszmét hordozza: szabadság békében és béke szabadságban.”
Leslie Mandoki emlékeztetett arra is, hogy 1848. március 15-én a magyarok a Habsburg Birodalom ellen emelték fel a hangjukat, míg 1956. október 23-án a szovjet elnyomás ellen lázadtak fel. Bejegyzésében arra is kitért, hogy az 1848–1849-es szabadságharc leverése a magyar történelem egyik különösen fájdalmas pontja. Az előadó mély tiszteletét fejezte ki mindazok iránt, akik életüket adták a szabadságért.
Nagyon nagy tisztelettel hajtok fejet a magyar történelem előtt, és azok előtt, akik életüket adták a szabadságért
– írta. Gondolatait egy erős, békepárti üzenettel zárta.
A szabadság és a béke kellene legyen minden nép közös vágya
– fogalmazott Leslie Mandoki, aki szerint miközben a történelem vért követelt, a kultúra mindig hidakat épített.
Nyitókép: Mandoki Soulmates Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Tóth Gabi megszólalt a kritikákról, és nem fogta vissza magát - videóval
Könnyekben tört ki Fekete Pákó, nem bírta tovább
Elhúzta előttünk a mézesmadzagot a tavasz, lelombozó előrejelzés érkezett
Kis Grófo: Hajrá, Orbán Viktor!
Háború vagy béke? Kis Grófo üzent a választások előtt
Kórházból jelentkezett Galla Miklós – fontos hírt osztott meg állapotáról
Történelmi pillanat Rúzsa Magdi életében – így reagált a hatalmas elismerésre
Rátalált a szerelem Kóbor János lányára, mutatjuk, ki rabolta el a szívét
Gönczi Gábor a Békemenetről: ,,Mi így mondunk köszönetet a magyar kormánynak"
Pápai Joci: ,,Orbán Viktor a világ legjobb politikusa"
Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat