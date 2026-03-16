Megrendítő sorokkal jelentkezett Leslie Mandoki – ezt üzente március 15-én

Mondanivalója sokakat megérintett.
2026. március 16., hétfő 12:44
Leslie Mandoki vasárnap a Facebook-oldalán osztotta meg gondolatait március 15. kapcsán. Az előadó bejegyzésében a magyar történelem két meghatározó dátumát idézte fel, és a szabadság, valamint a béke fontosságáról írt.

Ma van március 15. Ez az egyik meghatározó évforduló a magyar történelemben, amelyre mi, magyarok mély tisztelettel és büszkeséggel tekintünk

-    kezdte sorait, majd hozzátette, hogy a másik ilyen kiemelt nap október 23-a, mert szerinte „mindkét nap ugyanazt az időtlen eszmét hordozza: szabadság békében és béke szabadságban.”


Leslie Mandoki emlékeztetett arra is, hogy 1848. március 15-én a magyarok a Habsburg Birodalom ellen emelték fel a hangjukat, míg 1956. október 23-án a szovjet elnyomás ellen lázadtak fel. Bejegyzésében arra is kitért, hogy az 1848–1849-es szabadságharc leverése a magyar történelem egyik különösen fájdalmas pontja. Az előadó mély tiszteletét fejezte ki mindazok iránt, akik életüket adták a szabadságért.

Nagyon nagy tisztelettel hajtok fejet a magyar történelem előtt, és azok előtt, akik életüket adták a szabadságért

– írta. Gondolatait egy erős, békepárti üzenettel zárta.

A szabadság és a béke kellene legyen minden nép közös vágya

– fogalmazott Leslie Mandoki, aki szerint miközben a történelem vért követelt, a kultúra mindig hidakat épített.

Nyitókép: Mandoki Soulmates Facebook-oldala

 

