Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat
Kossuth-nagydíjat kapott:
KURTÁG GYÖRGY Wolf-díjas, kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész, kiváló és érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes és korszakos jelentőségű életműve, a magyar klasszikus zene legnemesebb hagyományait formabontó módon megújító zeneművei, világszerte nagy hatást gyakorló művészete, valamint művésznemzedékek számára meghatározó oktatói munkája elismeréseként,
MELOCCO MIKLÓS, a nemzet művésze, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, érdemes művész, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes és korszakos jelentőségű életműve, a szobrászat nyelvét monumentális erővel és mély humanista tartalommal megújító, a hagyomány és a modern szellemiség egységét tükröző alkotóművészete elismeréseként.
Kossuth-díjat kapott:
CSUPÓ GÁBOR JÁNOS többszörös Emmy-díjas animációsfilm- és élőszereplősfilm-rendező, producer, zenész Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása, a magyar kultúra jó hírnevét erősítő, a hazai animációs filmművészet legnemesebb hagyományaiból kibontakozó és világszerte páratlan sikereket arató, példaértékű alkotómunkája elismeréseként,
FISCHL MÓNIKA Liszt Ferenc-díjas énekes, színművész Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályája, a primadonna szerepkör legjelentősebb főszerepeiben nyújtott emlékezetes alakításai, az operett műfajt világszerte népszerűsítő, elhivatott és sikeres előadóművészete elismeréseként,
GÁSPÁR TIBOR Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, tragikus, komikus és abszurd darabokban egyaránt kiemelkedő szerepformálása, emlékezetes színpadi, filmes és szinkronszínészi alakításai elismeréseként,
GYÖNGYÖSI LEVENTE Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes és a nemzetközi zenei életben is nagyra értékelt művészi pályafutása, páratlan leleményességgel és innovatív formanyelvvel megkomponált, széles közönséget megszólító művei elismeréseként,
KISFALUDY ANDRÁS Balázs Béla-díjas rendező, producer, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, kiemelkedően termékeny és sokoldalú, a magyar kultúrát ikonikus dokumentumfilmekkel gazdagító alkotóművészete, valamint jelentős előadói tevékenysége elismeréseként,
LACKFI JÁNOS Babérkoszorú és József Attila-díjas író, költő Magyarország számára kivételesen értékes, sajátos kifejezőerő és elegáns könnyedség, ugyanakkor játékos fordulatokban megbúvó magvas gondolatok jellemezte, a gyermekirodalom terén különösen kiemelkedő írásművészete, valamint a szépirodalom népszerűsítését szolgáló sokoldalú tevékenysége elismeréseként,
NEMCSÁK KÁROLY Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, tévé- és játékfilmekben egyaránt emlékezetes és nagy népszerűségnek örvendő alakításai, valamint példaértékű színigazgatói tevékenysége elismeréseként,
PATAKY ATTILA énekes, dalszövegíró, az EDDA Művek frontembere Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása, a rendszerváltoztatás körüli évtizedek egyik legmarkánsabb alakjaként a magyar rockzenében betöltött korszakalkotó szerepe, évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő és egyedülálló dinamizmus jellemezte előadóművészete, értékes dalszövegírói és zenekarvezetői tevékenysége elismeréseként,
ROBERT LANTOS film- és televíziós producer Magyarország számára kivételesen értékes és nemzetközi szinten is kiemelkedő pályafutása, különösen a középkori Európa sorsát meghatározó magyar történelmet a fiatalok nyelvén és világszínvonalú látványvilággal bemutató Hunyadi történelmi tévésorozat létrejötte érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,
RÚZSA MAGDOLNA Máté Péter-díjas énekes, dalszerző, szövegíró Magyarország számára kivételesen értékes, Kárpát-medence-szerte kiemelkedően sikeres és példaértékű, a magyar könnyűzenét sokszínűen gazdagító előadóművészete, jazz- és klasszikus elemeket is ötvöző, karakteres stílusú szerzeményei, egyedi hangulatú dalszövegei elismeréseként,
SZURCSIK JÓZSEF Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, volt rektorhelyettes Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, szuggesztivitás és sajátos motívumrendszer jellemezte alkotómunkája, a festészet, a grafika, illetve a szobrászat mellett a performansz és a művészeti-zenei előadás terén is kiemelkedő művészete, illetve értékes művészetpedagógiai tevékenysége elismeréseként,
TÓTH ERZSÉBET Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a konzervatív értékeket képviselő, a társadalmi és az egyéni problémákat is érzékletesen megragadó versei, a magyar lírai hagyományt megújító költészete elismeréseként.
Kossuth-díjat kapott megosztva:
PÁL ISTVÁN „SZALONNA” Liszt Ferenc-díjas népzenész, kiváló és érdemes művész, a Szalonna és Bandája zenekar művészeti vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja,
PÁL ESZTER Liszt Ferenc-díjas népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,
DOÓR RÓBERT népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,
GERA ATTILA klarinétművész, népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,
GOMBAI TAMÁS népzenész, egyetemi adjunktus, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,
KARACS GYULA népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,
ÜRMÖS SÁNDOR FERENC népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja Magyarország számára kivételesen értékes, a Kárpát-medence zenei örökségét itthon és a nagyvilág legrangosabb helyszínein egyaránt méltó módon és nagy sikerrel képviselő, a magyar kulturális identitást és a népzene társadalmi megbecsültségét erősítő művészi munkája elismeréseként.
Széchenyi-díjat kapott:
DÁVID GYULA irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, az egyetemes és az erdélyi magyar irodalomtörténet feltárásában elért eredményei, valamint példaértékű kulturális közéleti, könyvszerkesztői és művelődésszervezői tevékenysége elismeréseként,
DR. GÁSPÁR PÉTER gépészmérnök, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a modellalapú és adatalapú irányításelmélet, illetve az integrált és koordinált járműirányítás területén végzett kimagasló kutatásai és elért eredményei, valamint példaértékű oktatói tevékenysége elismeréseként,
DR. GERA ISTVÁN IMRE parodontológus, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a magas nemzetközi reputációjú magyar parodontológiai iskola megteremtőjeként folytatott kiemelkedő tudományos munkája, valamint a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén is példaértékű tevékenysége elismeréseként,
DR. KECSKEMÉTI GÁBOR irodalomtörténész, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a régi magyar irodalom kutatásában végzett, annak szemléletét, módszer- és eszköztárát megújító munkája, a magyar textológia kiemelkedő képviselőjeként folytatott, számos nemzetközi programot is gazdagító tevékenysége elismeréseként,
DR. KOMJÁTH PÉTER matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen a nagy hazai hagyományokkal rendelkező kombinatorikus halmazelmélet területén folytatott és nemzetközileg is jelentős kutatásai, számos nevezetes régi probléma megoldását eredményező, innovatív tudományos munkája elismeréseként,
PROF. DR. KRAUSZ FERENC Nobel- és Wolf-díjas, valamint Magyar Szent István Renddel kitüntetett fizikus, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, tanszékvezető egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, az anyag és az elektronmozgás vizsgálatában új távlatokat hozó attoszekundumos fizika megszületését támogató, meghatározó és kiemelkedő kutatásai, az alapkutatás mellett a jövő orvosi és technológiai alkalmazásaiban is áttörést ígérő innovációi elismeréseként,
DR. KUKORELLI ISTVÁN jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, az alkotmányos alapjogok, a választójog és a közjogtörténet területén végzett kiemelkedő kutatásai, példaértékű oktatói munkája, valamint jelentős publikációs és széles körű szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,
DR. LENGYEL IMRE matematikus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, a regionális és városgazdaságtan területén folytatott, különösen a régiók gazdasági növekedésének és fejlődésének vizsgálatában kiemelkedő kutatói munkája, valamint elkötelezett oktatói és aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,
DR. NAGY ZOLTÁN ZSOLT szemészorvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, klinikaigazgató, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a HUNOR Magyar Űrhajós Programban sikerrel alkalmazott, a hosszú távú űrutazás szemészeti hatásai terén meghatározó kutatásai, illetve a hályog- és refraktív sebészet új módszereinek kidolgozásában elért eredményei, valamint kiemelkedő gyógyítói és oktatói tevékenysége elismeréseként,
DR. PÁL CSABA biológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, az antibiotikum-kutatás, a genommérnökség, az evolúcióelmélet és a rendszerbiológia módszertanát és koncepcióit ötvöző, nemzetközileg is kiemelkedő kutatási eredményei, valamint a fiatal kutatók támogatását szolgáló, iskolateremtő tevékenysége elismeréseként,
DR. SZÁNTÓ IVÁN orientalista, művészettörténész, tanszékvezető egyetemi docens Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, az iszlám művészetek kutatásában elért, nemzetközileg is nagyra értékelt eredményei, a 16-19. századi iráni művészettörténet egyik vezető szaktekintélyeként folytatott, a nemzetközi és a hazai tudományosságot egyaránt gazdagító munkája elismeréseként,
DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ jogtudós, egyetemi tanár, rektor, volt alkotmánybíró, miniszter, nagykövet Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, különösen az összehasonlító alkotmányjog, a közigazgatási bíráskodás és az európai közjog területén kiemelkedő kutatómunkája, gazdag és jelentős publikációs tevékenysége, valamint eredményes oktatói munkája, illetve elhivatott közéleti szerepvállalása elismeréseként,
DR. VIDA TIVADAR régész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, intézetigazgató egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, a Kárpát-medence népvándorlás kori kutatásában elért, nemzetközileg is jelentős eredményei, különösen a HistoGenes bioarcheológiai kutatási program hazai vezetőjeként folytatott tevékenysége, valamint hazai és nemzetközi szinten is jelentős kutatásszervezői és iskolateremtő oktatói munkája elismeréseként,
DR. ZARÁND GERGELY ATTILA fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, tudományos rektorhelyettes, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a hazai elméleti szilárdtestfizika terén folytatott iskolateremtő kutatásai, a kvantumrendszerek vizsgálatában elért és nagy nemzetközi visszhangot kiváltó eredményei, valamint kimagasló tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.
A Kossuth-díj története
Az első díjakat 1948. március 14-én, az 1848-as forradalom centenáriumán adták át az ország legkiválóbb tudósainak, művészeinek, ipari munkásainak, földműveseinek, akik hozzájárultak az ország újjáépítéséhez. A díjat 1965-től már csak a művészet és kultúra jeles képviselőinek ítélték oda április 4. alkalmából, 1966-tól pedig csak háromévente adták át. Magyarország legrangosabb művészeti-kulturális elismerését 1990 óta évente ítélik oda. A kitüntetésre javasolt személyekre az e célra létrehozott bizottság ajánlása alapján a kormány tesz előterjesztést, a díjakat a köztársasági elnök adományozza március 15. alkalmából. A címet az államfő a kormány előterjesztésére vissza is vonhatja attól, aki erre érdemtelenné vált. Az első alkalommal kitüntetett 110 Kossuth-díjas között volt többek között Bajor Gizi színésznő, Fejér Lipót matematikus, az író Déry Tibor és Füst Milán, Kovács Margit keramikus, Lukács György filozófus, esztéta, Molnár Erik történész, Rácz Aladár cimbalomművész, Somlay Artúr színész és Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas orvos, biokémikus. Posztumusz díjat kapott mások mellett Bartók Béla zeneszerző, Derkovits Gyula festő és József Attila költő. A közösen létrehozott alkotás esetében megosztva is adományozható Kossuth-díjnak alapításakor két, 1951-től három, 1953-tól (a nagydíj bevezetése után) négy fokozata volt. 1977 óta két fokozata van: a nagydíj és a díj.
Kossuth-nagydíjasok
Nagydíjat kapott 1952-ben és 1957-ben Kodály Zoltán zeneszerző, népzenekutató, 1953-ban Riesz Frigyes matematikus, 1955-ben Lukács György filozófus, esztéta, 1963-ban Lyka Károly művészettörténész, majd a rendszerváltozás után 2011-ben Nemeskürty István irodalomtörténész, 2012-ben Csoóri Sándor költő, 2014-ben Jókai Anna írónő, 2016-ban Makkai Ádám műfordító, nyelvész, 2017-ben Kallós Zoltán néprajztudós, népzenegyűjtő, 2018-ban Sára Sándor filmrendező, operatőr, 2019-ben Törőcsik Mari színésznő, 2021-ben Mécs Károly színész, 2023-ban ifj. Sánta Ferenc hegedűművész, prímás, 2024-ben Eötvös Péter zeneszerző, 2025-ben Koncz Gábor színész.
A Kossuth-díj havi összege és pénzjutalma
Az idők során többször változott a díjjal járó adó- és illetékmentes juttatás összege. Az induláskor igen tekintélyesnek mondható, 20 ezer forintos összeget 1955-ben 50 ezer, 1964-ben 100 ezer forintra emelték. A fokozatok egységesítése után, 1977-ben 80 ezer forint lett a jutalom, amely 1985-ben 200 ezer forintra nőtt. A díjjal járó jutalom összege 2013 óta a bérből és fizetésből élők előző évi (a Központi Statisztikai Hivatal által számított), országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa, ötvenezer, illetve százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese, megosztott díj esetében a kitüntetettek személyenként a díjjal járó összeg felére jogosultak.
A Széchenyi-díj története
A Széchenyi díj a legmagasabb magyar állami tudományos kitüntetés. Az Országgyűlés 1990. január 25-én döntött arról, hogy a korábbi Állami Díj helyett Széchenyi-díj adományozható annak, „aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ér el”. A díj megosztva is adományozható közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén. A kitüntetésre javasolt személyekre az e célra létrehozott bizottság ajánlása alapján a kormány tesz előterjesztést, a díjakat a köztársasági elnök adományozza március 15. alkalmából. A díjat az államfő a kormány előterjesztésére vissza is vonhatja attól, aki erre érdemtelenné vált.
Széchenyi-díjasok
Az elismerést először 1990-ben ítélték oda, akkor hét egyéni díjazott, köztük Nyíri Tamás teológus és Harmatta János nyelvész, klasszika-filológus mellett két kollektíva kapta meg a kitüntetést, és 12 posztumusz díjat is odaítéltek Bibó István jogásznak, társadalomtudósnak, Győrffy Barna biológusnak, Hajnal István történésznek, Jendrassik György mérnök-feltalálónak, Johan Béla orvosnak, Kerényi Károly klasszika-filológusnak, Mándy György biológusnak, Náray-Szabó István vegyésznek, Papp Simon geológusnak, Sántha Kálmán orvosnak, Szabó István történésznek és Varga István közgazdásznak. A Széchenyi-díjnak két fokozata van: a nagydíj és a díj. A csak egyéni teljesítményért adományozható nagydíjat eddig hétszer ítélték oda: 1995-ben Kosáry Domokos történésznek, 2008-ban Lovász László matematikusnak, 2011-ben az Egyesült Államokban élő, Nobel-díjas Oláh György kémikusnak, 2012-ben Vizi E. Szilveszter agykutatónak, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökének, 2014-ben az Egyesült Államokban élő John Lukacs történésznek, 2021-ben Dávid Katalin művészettörténésznek és 2025-ben Maróth Miklós klasszika-filológusnak.
A Széchenyi-díjjal járó jutalom
A Széchenyi-díjjal kezdetben pénzjutalom és egy Széchenyi arcképét ábrázoló jelvény járt. A kitüntetettek 2000 óta az okirat, a jutalom és a jelvény mellett egy Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotást vehetnek át. A 89 milliméter magas, bronzból készült, aranyozott emlékszobor talapzata 255 milliméter magas, 40 milliméter átmérőjű, rézből készült henger, amelynek a szobrot tartó felső része aranyozott, az alsó, oklevéltartó része ezüstözött. A díjjal járó adó- és illetékmentes jutalom összege 2013-tól a bérből és fizetésből élők előző évi (a Központi Statisztikai Hivatal által számított), országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa ötvenezer, illetve százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom a díj összegének kétszerese, megosztott díj esetében a kitüntetettek személyenként a díjjal járó összeg felére jogosultak.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán
