Pilkington: Bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a lehallgatási botrányban érintett „újságíró”
Rába Tímea: Magyar Péter hiteltelen, komoly kockázatot jelent
Rába Tímea sokáig távol tartotta magát a nyílt politikai szerepvállalástól, de akkor döntött a megszólalás mellett, amikor úgy érezte, hogy a háború következményei már a saját családját, különösen két fiát is fenyegethetik – mondta el a Borsnak. Hozzátette: ekkor jutott arra, hogy nem maradhat csendben, és családja is támogatta ebben a döntésben.
Az egykori modell, műsorvezető az interjúban arról is beszélt, hogy
nyilvános kiállása után súlyos támadások érték a közösségi médiában, köztük halálos fenyegetések és személyes sértések is.
Ezek nehéz helyzetbe hozták, de a családja támogatása átsegítette a mélypontokon. Szerinte a Tisza-szimpatizánsokkal nem lehet érdemi vitát folytatni, mert úgy tapasztalta, hogy sok kérdésben teljesen eltérő valóságképből indulnak ki.
Rába Tímea markáns véleményt fogalmazott meg Magyar Péterről is: úgy látja, hogy politikailag tapasztalatlan, és komoly kockázatot jelentene, ha az ország élére kerülne. Felidézte, hogy
Magyar Péter korábban még Orbán Viktort támogatta, mostani fellépését pedig hiteltelennek tartja.
A választás tétjét a biztonságban, a stabilitásban, a migráció kérdésében, Ukrajna uniós csatlakozásában, valamint az energia- és üzemanyagárak alakulásában látja.
Rába Tímea abban bízik, hogy
a választók a szavazófülkében higgadtan mérlegelik majd, milyen következményei lehetnek annak, ha nem a jelenlegi kormány folytatja a munkát.
Nyitókép: Rába Tímea Facebook-oldala
Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után
Kivezényelték a katonákat, ők védik majd a gázvezeték magyarországi szakaszát - videóval
Menczer Tamás: Aki nem Magyarországot tartja az elsőnek, ne legyen katona - videóval
Dömötör Csaba: Az Északi Áramlat felrobbantása is megrendezett volt?
Orbán Balázs is megszólalt a Török Áramlat elleni támadás kapcsán
Orbán Viktor a megújult Citadella átadóján: Égbekiáltó bűn, amit az ukránok Magyarország ellen tesznek
Menczer Tamás: terrortámadást hiúsítottak meg a határnál
Emlékezzünk a tiszás divatkatonára: Pálinkás Szilveszter szerint az energetikai létesítmények védelme szükségtelen
Orbán Viktor válaszolt a legfontosabb húsvéti kérdésekre
Pásztor Bálint: a Török Áramlatnál talált nagy erejű robbanóanyag elhelyezése terroristaakció
Szijjártó Péter is reagált a Török Áramlat gázvezetéket ért támadásra