Rendkívüli támogatásról döntött a kormány, itt a bejelentés
Orbán Viktor: Ha nem a nemzeti kormány marad, kifosztanák a magyar családokat
A kormányfő Bayer Zsoltnak adott interjút a Bayer show különkiadásában a Hír TV-n. A március 15-i Békemenet kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy egy fantasztikus tömeget lehetett látni. Úgy véli, hogy a rendezvény egy győzelemre készülő politikai közösség összejövetele volt. Egy nagy változás időszakában vagyunk – fogalmazott a kormányfő a világpolitikai helyzet kapcsán. Úgy vélekedett, hogy a világnak az a rendje, ami volt, többé nem működőképes. A világot irányító nagyok, a közepesek és a kicsik is keresik a helyüket ebben az új világban. Kijelentette, nekünk az a dolgunk, hogy úgy érkezzünk meg az új korszakba, hogy erősebbek vagyunk. Így kellene egy jó kormánynak átvezetnie az országot ezen a néhány éves időszakon
– tette hozzá.
Orbán Viktor szerint a nyugat a sajátjának tekinti az ukrajnai háborút
A kormányfő az ukrajnai háború kitörése kapcsán felidézte: a nyugat úgy döntött, hogy ezt a saját háborújának tekinti. Emlékeztetett, hogy Joe Biden akkori amerikai elnök kijelentette, hogy az orosz vezetésnek meg kell buknia. Orbán Viktor szerint amikor Donald Trump nyert a 2024-es amerikai elnökválasztáson, akkor azt lehetett volna mondani, hogy állj, de az európaiak azt mondták, hogy folytatni akarják a háborút. A miniszterelnök a háború nyertesei között említette
- a fegyvergyárakat,
- a nagy energiacégeket, például a Shell,
mert az olcsó orosz olajat ki akarják tolni Európából, hogy eladhassák a sajátjukat. Szerinte ezért nem véletlen, hogy Magyarországon is az ellenzék kulcsfigurája a Shell. De ismertette azt is, hogy a háborúkon a legtöbbet mindig a bankárok keresik. A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarországon ezek az erők azért nem járnak sikerrel, mert kirúgja őket az ajtón.
Mi tudunk nemet mondani, a nemzeti-patrióta kormány tud nemet mondani. Más európai kormányok nem tudnak
– tette hozzá.
Az Unióban a fenyegető vonások dominánsak
A kormányfő szerint az elmúlt néhány évtizedben Európában kiépült egy olyan hálózat, amely bőségesen adott pénzt arra, hogy a liberális eszméket terjesztő értelmiségnek kényelmes és jó élete, valamint nagy befolyása legyen. Megjegyezte, hogy ezek az értelmiségiek mindig arra következtetésre jutottak, hogy a világot olyan bajok fenyegetik, amellyel szemben csak a nemzeteken túlnyúló politikai erőkkel lehet fellépni.
De valójában a gondok mögött mindig olyan megfejtések sorakoztak, hogy szükség van egy világkormányzásra
– vélekedett Orbán Viktor. Kiemelte, hogy zajlik annak a gondolatnak a felépítése, hogy a nemzeti kormányok már nem alkalmasak a bajok megoldására és világkormányra van szükség. A miniszterelnök megjegyezte, hogy az Európai Unió kapcsán azért lett kritikusabb a véleménye, mert most a fenyegető vonások a dominánsak.
A kormányfő az Északi Áramlat gázvezeték ukrán felrobbantása kapcsán felidézte, hogy szürreális élmény volt, amikor az eset kapcsán a német kancellár semmit nem mondott. Majd megjegyezte, hogy Volodimir Zelenszkij korábban lezárta a Magyarország felé tartó gázvezetéket.
A krími háború óta tudtuk, hogy ilyesmi lesz és nekünk kell építeni egy másik, Ukrajnát elkerülő gázvezetéket
– ismertette a miniszterelnök.
Nekünk legalább két vezeték kell
Tudatta, hogy az ötlet Szijjártó Péter zsenialitását dicséri, ha pedig akkor ezt nem csinálják meg, most nincs Magyarországon olcsó gáz. Orbán Viktor szerint most még inkább hihető, hogy veszélyben van a Déli Áramlat gázvezeték. Mint jelezte, olajat két irányból lehet hazánkba hozni:
- Ukrajnán és
- Horvátországon keresztül.
A kormányfő ámul, hogy büntetlenül lehet olyan primitív dolgokat mondani, mint Kapitány István, a Tisza Párt energetikai szakértője, aki azt mondja, hogy hazánk leválik az orosz olajról és ezt diverzifikálással oldják meg. A diverzifikálás azt jelenti, hogy a lehetőségeink számát növeljük. Amikor szűkítjük, az nem diverzifikálás, hanem pont az ellenkezője – tette hozzá.
Nekünk legalább két vezeték kell
– húzta alá a miniszterelnök. Megjegyezte, hogy eddig 22 alkalommal lépett fel zavar a Barátság kőolajvezeték működésében, azonban mindig meg tudták oldani az újraindítását. Most, hogy közeledünk a választáshoz, valamiért nem sikerül – vélekedett.
Tizenötezer milliárd forintot adott oda a kormány az embereknek
A miniszterelnök leszögezte, hogy 2010-ben nagyon határozott célokat tűztek ki:
- az energiaszektor,
- a bankszektor,
- a médiaszektor,
- a telekommunikációs szektor
- a kiskereskedelem
nagy része magyar kézben legyen. Az energia-, a bank- és a médiaszektornál elérték, amit akartak. Azonban alig várják, hogy Orbán Viktor miniszterelnöksége a végére érjen és jöjjön egy olyan kormány, amellyel egy új megállapodást lehet kötni, hogy a pozícióikat visszaszerezzék – vélekedett a kormányfő. Kiemelte, hogy ezekre a szektorokra olyan típusú adókat vetettek ki, amelyekből finanszírozzák
- a 13. és a 14. havi nyugdíjat,
- az édesanyák adómentességét,
- a háromszázalékos otthonteremtési hitelt.
Tizenöt év alatt tizenötezer milliárd forintot vettek el ezektől a szektoroktól és odaadtuk az embereknek – tette hozzá. A nagy nemzetközi tőke vesztett a nemzeti alapú tulajdon átrendeződésen, majd vesztett az adórendszeren. Alig várják, hogy megfojtsanak egy kanál vízben – szögezte le a kormányfő. Úgy véli, hogy kifosztás várna Magyarországra, ha egy brüsszeli, liberális kormány lenne. Jelezte, hogy ezzel szemben képes megvédeni az embereket.
Az ukrán aranykonvojt vizsgálják, van értelme az uniós tagságnak
Egy alapos, átfogó, sok szempontú vizsgálat zajlik az ügyben. Az ukrán fenyegetésekről a kormányfő elmondta: nem esik jól, de nem szabad, hogy ezek befolyásolják és félelemhez vezessenek. Ha meg vagy fenyegetve, abban a pillanatban nem tudsz kihasználni lehetőségeket Magyarország számára – vélekedett. A miniszterelnök tétova igennel felelt arra a kérdésre, hogy hazánk uniós tagságának még van értelme. Szerinte nem világos, hogy mi Európa hivatása és küldetése, de a világ megváltozott és Európa kiesett a modern korból. Megjegyezte, hogy zavarodottságot érez azokon az európai vezetőkön, akik érzékelik a problémákat.
Szánalmas az orosz befolyásolás története – mondta Orbán Viktor, aki példaként említette, hogy Donald Trumpot is mindig ezzel támadták. A kormányfő megjegyezte, hogy nem tud orosz befolyásolásról, azt mesének nevezte.
Mi nem behívni szoktuk az oroszokat, hanem hazaküldeni
– jelentette ki.
Orbán Viktor hisz a győzelemben
A csalás narratívája kapcsán emlékeztetett, hogy 2010 óta a baloldal mindig felkészült arra, hogy ha nem nyernek, akkor azt mondják, hogy csalás történt. Azonban olyan mértékben nyert mindig a jobboldal, hogy ezzel nem lehetett előhozakodni. A miniszterelnök kiemelte, hogy hárommillió szavazatot és kétharmados többséget szeretne, azonban megjegyezte, hogy erre most kisebb esély látszik, mint korábban. De a győzelemben nagyon erősen hisz.
Arra számítok, hogy egy magabiztos győzelmet aratunk. Ezért még nagyon sokat kell dolgozni
– fogalmazott Orbán Viktor. Az interjú végén a miniszterelnök előrevetítette, hogy az áprilisi választás után olyan helyzetben fogják találni magukat, amikor az európai ellenfeleik arra a következtetésre jutnak, hogy jobb lenne a magyarokkal megegyezni. Mint a miniszterelnök elmondta, ő semmi jónak nem az elrontója.
Nyitókép: Hír TV
