Dér Heni lélegzetelállító produkcióval nyitotta meg az egri nagygyűlést - Videó

Dér Heni lélegzetelállító produkcióval nyitotta meg az egri nagygyűlést - Videó
Az EDDA Művek Egy ez a tábor című dalát adta elő.
2026. március 17., kedd 18:54
Frissítve: 2026. március 17., kedd 19:03
Azok után, hogy az országjárás első, kaposvári megállója hatalmas érdeklődés mellett zajlott, kedden Egerbe, a Dobó térre érkezett Orbán Viktor, ahol szintén óriási tömeg fogadta. A szimpatizánsok az Eszterházy téren gyülekeztek, majd az egri Békemenet keretében a térség politikai és kiemelt közéleti szereplői vezetésével vonultak át a Dobó térre.


A kormányfő hétfőn, Kaposváron megerősítette, a következő időszakban

 a legfontosabb cél, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

Az összegyűlteket Dér Heni előadása köszöntötte, aki az EDDA Művek Egy ez a tábor című dalát adta elő.


Majd színpadra lépett Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Horváth a beszédében kiemelte, hogy a hősöknek és az ősöknek nem csak tisztelettel tartozunk, de számadással is.

Fontos kérdés, hogy megőriztük-e Magyarországot a magyaroknak, miközben az ellenfeleink azt mondják: háború sincs. A legfőbb szövetségesünk a józan ész, ez kapcsol minket össze”

– fogalmazott Horváth László, aki kiemelte, zűrös időkben zűrös emberek kezébe nem szabad hatalmat adni. Nekünk van egy biztos választásunk: a Fidesz és Orbán Viktor.

Pajtók Gábor, Heves vármegye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője feltette a kérdést, mennyire hitelesek azok a jelöltek, akik tiszás színekben idegen érdekek szolgálatára szerződtek.

Nemzeti összetartozásunkra, szuverenitásunk megtartására és a magyarok érdekeit előtérbe helyező országépítésre annál inkább lehet építeni!”

– hangsúlyozta Pajtók.

Kövesse nálunk élőben az egri nagygyűlést:


