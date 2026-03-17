Sokkoló áremelkedés Nyugat-Európában – ezt eresztené rá a tiszás Tarr Zoltán a magyar autósokra

A tiszás politikus által elmondottakból levonható következtetések szerint katasztrofális következményekkel járna, ha megvalósulnának Magyar Péter pártjának a Mol-csoportot és Magyarország energiaellátását illető elképzelései.

Az éjjel ismét majdnem három százalékkal emelkedett a kőolaj világpiaci ára, és míg tart az iráni háború, illetve le van zárva a Hormuzi-szoros, az áremelkedés valószínűleg velünk marad. A globális olajársokkra reagálva a kormány a múlt héten védett árat vezetett be az üzemanyagokra, valamint drasztikusan csökkentette a benzin és gázolaj jövedékiadó-tartalmát.

Ennek köszönhetően a hazai autósok a benzin literjéhez – 635 helyett – 595, a gázolajhoz pedig – 693 helyett – 615 forintért juthatnak hozzá a magyar töltőállomásokon, azaz az előbbiért mintegy 40, utóbbiért 78 forinttal kell kevesebbet fizetniük, mint a külföldi rendszámos autósoknak. Mindez nagymértékben köszönhető a Mol regionális vezető szerepének és a kétségtelenül jó együttműködésnek a vállalat és a kormány között. Ezt boríthatná fel az a terv, amiről Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője és egyben alelnöke nyilatkozott hétfőn a Politicónak.

Különleges munkacsoport a „Mol kezelésére”

Tarr Zoltán a brüsszeli lap cikke szerint arról beszélt, hogy a Tisza Párt létrehozott egy „különleges munkacsoportot”, amely tervet dolgozott ki a „Mol kezelésére”, és a többi közt ezt is „kormányzati tapasztalattól szennyezetlen igazgatótanácsi veteránokkal” kívánják végrehajtani. A technokrata zsargont érdemes kiegészíteni azzal, hogy ezen veteránok egyike például a Shell globális alelnöki székét cserélte tiszás gazdasági szakértői pozícióra.