Orbán Viktor: Kaposvár után ma Egerben folytatjuk az országjárást - Videó

Orbán Viktor a közösségi oldalán arról írt, hogy Kaposváron is megmutatták: többen vannak, és kedd este Egerben folytatják az országjárást.
2026. március 17., kedd 17:25
Frissítve: 2026. március 17., kedd 17:30
Tegnap Kaposváron is megmutattuk, hogy mi vagyunk többen 

– mondta a közösségi oldalára kedden feltöltött videójában Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette: ma 18 órakor folytatja az országjárást Egerben, a Dobó téren.


Ahogy arról beszámoltunk, a miniszterelnök országjárásának első helyszíne volt Kaposvár, a fórum kiemelkedő sikert hozott, megtöltötték a támogatók a város főterét. 

Orbán Viktor következő állomása Eger , ahol a Dobó István téren kedden 18 órától várják a szimpatizánsokat. 

Már Gönczi Gábor, a Tények hírolvasója is Egerben van, ő tudósít az eseményről.


Az országjárás a következő napokban további helyszíneken folytatódik:

  • Március 18-án 18 órakor Dunaújváros, Dózsa György tér
  • Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér
  • Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér
  • Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt.

 

Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala

 

