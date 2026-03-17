Orbán Viktor az országjárás egri állomásán: Nyugat-Európa Ukrajna miatt szenved, Magyarországot kívül kell tartani a háborúból
Orbán Viktor: Kaposvár után ma Egerben folytatjuk az országjárást - Videó
Tegnap Kaposváron is megmutattuk, hogy mi vagyunk többen
– mondta a közösségi oldalára kedden feltöltött videójában Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette: ma 18 órakor folytatja az országjárást Egerben, a Dobó téren.
Ahogy arról beszámoltunk, a miniszterelnök országjárásának első helyszíne volt Kaposvár, a fórum kiemelkedő sikert hozott, megtöltötték a támogatók a város főterét.
Orbán Viktor következő állomása Eger , ahol a Dobó István téren kedden 18 órától várják a szimpatizánsokat.
Már Gönczi Gábor, a Tények hírolvasója is Egerben van, ő tudósít az eseményről.
Az országjárás a következő napokban további helyszíneken folytatódik:
- Március 18-án 18 órakor Dunaújváros, Dózsa György tér
- Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér
- Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér
- Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt.
Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala
