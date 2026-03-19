A miniszterelnök országjárása is bizonyítja, a tömegek Orbán Viktor mellett állnak, közben Magyar Péter összeomlik
Nem sűrűn nyilatkoznak a Tisza jelöltjei, de ha megszólalnak, nincs benne sok köszönet - videó
És mindenki kőprofi – méltatja Orbán Anita tiszás politikustársait Dömötör Csaba videóösszeállításában, amelyből kiderül, hogy valójában mennyire kőprofik a tiszások, írta meg a Magyar Nemzet.
Gurzó Mária orosházi jelölt például nem tudja kimondani a település nevét, ahol felszólalt, helyette újra és újra Oroszországot mondott.
Nagy Márta gyógyszerész, a Tisza zalaegerszegi jelöltje nemcsak pártja gyógyszerárakkal kapcsolatos programjával kapcsolatban tanácstalan, de arra a kérdésre, hogy mivel segítené a törvényalkotás munkáját egy esetleges győzelem esetén, csak annyit felelt: „Jó kérdés.”
A nyírbátori jelöltnek, Barna-Szabó Tímeának azt a kérdést tették fel, hogy a választókerületi Tisza-szimpatizánsok milyen változást szeretnének minél hamarabb látni. Azt válaszolta:
nem hallott olyan kiragadott témáról, amivel kapcsolatban mihamarabbi változás szükséges.
Rost Andrea Szolnokon méretteti meg magát tiszás színekben. Egy alkalommal bebizonyosodott, hogy az előszeretettel daloló operaénekes nem ismeri a Szózatot. Magyar Péter kérte meg rá egy fórumon, hogy kezdje el, de Rost kénytelen volt visszakérdezni: „Az hogy is van?”
Szerintetek melyik a biztos választás?
– összegezte a látottakat Dömötör Csaba.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
Dömötör: a brüsszeli „gyors reagálású rendszer” miatt fordulnak az Európai Bizottsághoz
Gulyás: Kitiltjuk a fenyegetőző három ukránt - videókkal
A Politico szerint Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak
Orbán Viktor: Ha van olaj van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának
A Kétarcú Konyhája névvel elkészítette Magyar Péter stílszerű menüsorát a Mindmegette
Szijjártó: az ukránok ismét megtámadták a Magyarország földgázellátásához nélkülözhetetlen gázvezetéket
Orbán Viktor vezetésével Budapesten rendezik meg az 1. Patrióta Nagygyűlést
A náci karlendítő Tárkányi Zsolt debreceni jelölttársa rögtön Zelenszkij katonáinak segítségére sietett
Deák: Az RTL értetlenkedett, Orbán Viktor segített!
Gulyás Gergely: amíg nincs olaj, addig nincs pénz Ukrajnának
Menczer: Manfred Weber elismerte, hogy Magyar Péter Ukrajnáért küzd