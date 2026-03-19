Nem sűrűn nyilatkoznak a Tisza jelöltjei, de ha megszólalnak, nincs benne sok köszönet - videó

És mindenki kőprofi – méltatja Orbán Anita tiszás politikustársait Dömötör Csaba videóösszeállításában, amelyből kiderül, hogy valójában mennyire kőprofik a tiszások, írta meg a Magyar Nemzet.

Gurzó Mária orosházi jelölt például nem tudja kimondani a település nevét, ahol felszólalt, helyette újra és újra Oroszországot mondott.

Nagy Márta gyógyszerész, a Tisza zalaegerszegi jelöltje nemcsak pártja gyógyszerárakkal kapcsolatos programjával kapcsolatban tanácstalan, de arra a kérdésre, hogy mivel segítené a törvényalkotás munkáját egy esetleges győzelem esetén, csak annyit felelt: „Jó kérdés.”



A nyírbátori jelöltnek, Barna-Szabó Tímeának azt a kérdést tették fel, hogy a választókerületi Tisza-szimpatizánsok milyen változást szeretnének minél hamarabb látni. Azt válaszolta: