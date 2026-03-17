Kocsis Máté: Parádés, Peti vagdalkozik!
Ilyen tényleg nincs: Magyar Péter most azért hisztériázik, mert a miniszterelnök kaposvári gyűlésén négyszer annyian voltak, mint az övén
– mutatott rá legfrissebb posztjában Kocsis Máté.
A Fidesz frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt elnökét felháborították azok a képsorok, amelyek Orbán Viktor hétfői kaposvári rendezvényén készültek, s amelyeken jól látható, hogy hatalmas tömeg várta a kormányfőt a somogyi vármegyeszékhelyen.
Peti vagdalkozik, odabuszoztatott emberekről, élelmiszer-utalványokról, mesterlövészekről hablatyol. Parádés! Teljesen megbomlott az elme
– írta Kocsis Máté Magyar Péter reakcióját kommentálva.
A Fidesz frakcióvezetője mindenkit arra kér, ossza meg a miniszterelnök országjárásának kaposvári állomásán készült felvételeket, „mert a kétszínű önimádó szemmel láthatóan megbolondul tőle”.
A megosztás nagyban segíti Magyar Péter dühöngését!
– írta kommentben a frakcióvezető.
Figyeljenek, őrület még hallgatni is: szerinte aki elmegy Orbán Viktor rendezvényére, az csak bértapsoló lehet. (Mondja ő, akiknek ukránok tapsikoltak a vasárnapi rendezvényén…) Nem baj, sértegesse csak a békeszerető embereket, azokat, akik nem akarnak ukránbarát Tisza-kormányt. Nyomjad, Peti!
– biztatta gúnyolódva a Tisza-vezért Kocsis Máté, aki szerint „semmi más nem történt, pusztán csak annyi, hogy Orbán Viktor simán letolta” Magyart a pályáról.
Ma Kaposváron, holnap máshol, aztán mindenhol! Megértem, hogy zavar, de ne dühöngj, inkább irány a megígért drogteszt!
– üzente posztja végén Kocsis Máté.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Orbán Viktor érdekes húzása Kaposváron – az elemző szerint ez sokat elárul arról, melyik félnek jobbak a számai
Ordító különbségek: drónfotókból kiderül, mennyien voltak kíváncsiak Orbán Viktor és Magyar Péter országjárására
Lemosta Magyar Pétert az Orbán Viktorra kíváncsi tömeg Kaposváron
A csendes többség egyre inkább erősebbnek tűnik
Mi lettünk a békés többség, és mi leszünk a győztes többség!
Orbán Viktor: Ma is többen voltunk + fotó
Orbán Viktor: a kormány "teljes szívvel áll Magyarország mellett"
Orbán Viktor Kaposváron: sem a nemzetközi nagytőke, sem Ukrajna, sem Brüsszel nem zsebelheti ki Magyarországot
Szijjártó Péter: Brüsszel el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól
Nézőpont: a Békemenet nyerte az érdeklődési versenyt a médiában is
A Kutyapárt legalizálná a marihuána fogyasztását és termesztését