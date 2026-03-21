Kocsis Máté: ha áprilisban a Fidesz nyeri a választást, akkor Magyarország győz

Kocsis Máté, akit Lentulai Krisztián, a Mandiner műsorvezetője kérdezett, azt mondta, az ukránok nemzetstratégiai célja, hogy országuk csatlakozzon az Európai Unióhoz, hogy Magyarország is vegyen részt Ukrajna finanszírozásában és a katonai segítségnyújtásban.

Mi nem akarjuk az uniós csatlakozásukat, nem akarjuk a magyarok pénzét odaküldeni és végképp nem akarunk belesodródni két szláv nép konfliktusába - jelentette ki.

Hozzátette, amikor szükség volt rá, Magyarország - első biztonságos országként - befogadta az ukránokat. A szó, amit az ukránok keresnek, az a köszönöm - mondta.

Úgy folytatta, az ukránok mégsem ezt a szót találták meg, hanem halálosan megfenyegették a magyar miniszterelnököt, és ráadásul nem "egy ukrán katona a végekről", hanem Ukrajna elnöke.

Kocsis Máté azt mondta, jó lenne, ha az európaiak elgondolkodnának azon Brüsszelben is: való-e az unióban egy olyan ország, amelynek elnöke életveszélyesen megfenyegette egy másik ország miniszterelnökét.