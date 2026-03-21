Orbán Viktor: Ne a kockázat, hanem a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én!
Geert Wilders: Orbán Viktor korunk egyik legnagyobb politikusa
"Orbán Viktornak Magyarország és a magyarok az első, ő inspiráció minden európai patriótának
- fogalmazott Geert Wilders hozzátéve, hogy szerencsét kíván a miniszterelnöknek a közelgő választásokon, mert "Magyarországnak és Európának rá van szüksége".
Elmondta, hogy Hollandiában már ötszáz mecset van, az iszlám a leggyakoribb vallás a 26 év alattiak körében, húsz év múlva az országban több muszlim lesz, mint keresztény.
Napjainkban Hollandia és egyes szomszédos országok már nem biztonságosak zsidók és nők számára, a nemi erőszak járványként terjed, az elkövetők gyakran migráns hátterűek, muszlim országokból érkeztek, a statisztikák borzalmasak - magyarázta.
A baloldali politikusok azt akarják, hogy kulturális öngyilkosságot kövessünk el - fogalmazott, hozzáfűzve, hogy a megoldás az iszlamizáció visszafordítása, még ha ez nem is hangzik politikailag korrektül.
Tom Van Grieken, a Flamand Érdek (Vlaams Belang) belga jobboldali párt elnöke arról beszélt, hogy
a béke nem a konfliktus hiánya, hanem egy stabil és biztonságos állapot, amelyben senkinek sem kell félelemben vagy elnyomás alatt élnie.
Béke nélkül a szabadság az első, ami elvész, ha viszont béke van, az embereknek nem kell félniük, ha kimondják az igazságot, igazi viták alakulhatnak ki, majd azokból igazi egyetértés - tette hozzá, példaként említve,
ki kell tudnunk mondani, hogy csak két nem létezik, nő és férfi, és a tömeges migráció belülről pusztítja el a gyönyörű Európánkat.
Az ukrajnai háborúra utalva arra is kitért, borzalmasnak tartja, hogy az Európai Unió további háborúra és soha véget nem érő konfliktusra készül a kontinens határánál.
Russ Fulcher, Idaho állam kongresszusi képviselője azt mondta: Magyarország a lándzsa hegye a globalizáció ellen, a magyaroknak "barátaik vannak az Amerikai Egyesült Államokban".
Donald Trump amerikai elnökről és kormányzásáról szólva kijelentette: külpolitikájuknak köszönhetően a világ biztonságosabb hellyé válik, aminek köszönhetően minden nemzet jobb helyzetbe kerül ahhoz, hogy gyarapodjon.
Olyan vezetőkkel, mint Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök, soha vissza nem térő lehetőségünk van elősegíteni a szabadságot és a fellendülést szerte a világban
- összegzett az amerikai politikus.
Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán
