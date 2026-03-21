Geert Wilders: Orbán Viktor korunk egyik legnagyobb politikusa

Geert Wilders: Orbán Viktor korunk egyik legnagyobb politikusa
Orbán Viktor korunk egyik legnagyobb politikusa, "oroszlán egy birkák által vezetett kontinensen" - közölte az MTI a holland Szabadságpárt (PVV) vezetőjének a budapesti CPAC Hungary 2026 konferencián szombaton elhangzott nyilatkozatát.
"Orbán Viktornak Magyarország és a magyarok az első, ő inspiráció minden európai patriótának

- fogalmazott Geert Wilders hozzátéve, hogy szerencsét kíván a miniszterelnöknek a közelgő választásokon, mert "Magyarországnak és Európának rá van szüksége".

Elmondta, hogy Hollandiában már ötszáz mecset van, az iszlám a leggyakoribb vallás a 26 év alattiak körében, húsz év múlva az országban több muszlim lesz, mint keresztény.

Napjainkban Hollandia és egyes szomszédos országok már nem biztonságosak zsidók és nők számára, a nemi erőszak járványként terjed, az elkövetők gyakran migráns hátterűek, muszlim országokból érkeztek, a statisztikák borzalmasak - magyarázta.

A baloldali politikusok azt akarják, hogy kulturális öngyilkosságot kövessünk el - fogalmazott, hozzáfűzve, hogy a megoldás az iszlamizáció visszafordítása, még ha ez nem is hangzik politikailag korrektül.

Tom Van Grieken, a Flamand Érdek (Vlaams Belang) belga jobboldali párt elnöke arról beszélt, hogy 

a béke nem a konfliktus hiánya, hanem egy stabil és biztonságos állapot, amelyben senkinek sem kell félelemben vagy elnyomás alatt élnie.

Béke nélkül a szabadság az első, ami elvész, ha viszont béke van, az embereknek nem kell félniük, ha kimondják az igazságot, igazi viták alakulhatnak ki, majd azokból igazi egyetértés - tette hozzá, példaként említve, 

ki kell tudnunk mondani, hogy csak két nem létezik, nő és férfi, és a tömeges migráció belülről pusztítja el a gyönyörű Európánkat.

Az ukrajnai háborúra utalva arra is kitért, borzalmasnak tartja, hogy az Európai Unió további háborúra és soha véget nem érő konfliktusra készül a kontinens határánál.

Russ Fulcher, Idaho állam kongresszusi képviselője azt mondta: Magyarország a lándzsa hegye a globalizáció ellen, a magyaroknak "barátaik vannak az Amerikai Egyesült Államokban".

Donald Trump amerikai elnökről és kormányzásáról szólva kijelentette: külpolitikájuknak köszönhetően a világ biztonságosabb hellyé válik, aminek köszönhetően minden nemzet jobb helyzetbe kerül ahhoz, hogy gyarapodjon.

Olyan vezetőkkel, mint Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök, soha vissza nem térő lehetőségünk van elősegíteni a szabadságot és a fellendülést szerte a világban

- összegzett az amerikai politikus.

