Geert Wilders: Orbán Viktor korunk egyik legnagyobb politikusa

"Orbán Viktornak Magyarország és a magyarok az első, ő inspiráció minden európai patriótának

- fogalmazott Geert Wilders hozzátéve, hogy szerencsét kíván a miniszterelnöknek a közelgő választásokon, mert "Magyarországnak és Európának rá van szüksége".

Elmondta, hogy Hollandiában már ötszáz mecset van, az iszlám a leggyakoribb vallás a 26 év alattiak körében, húsz év múlva az országban több muszlim lesz, mint keresztény.

Napjainkban Hollandia és egyes szomszédos országok már nem biztonságosak zsidók és nők számára, a nemi erőszak járványként terjed, az elkövetők gyakran migráns hátterűek, muszlim országokból érkeztek, a statisztikák borzalmasak - magyarázta.