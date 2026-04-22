2026. április 22. szerda, Csilla, Noémi
17°C Budapest
mvm
rendőrség
csalás

Üzenetet kapott az MVM-től? Most jól figyeljen, rengeteg pénz múlhat rajta!

Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő, SMS-üzenetek útján elkövetett, adathalász csalási kísérletek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata szerdán a police.hu oldalon.
2026. április 22., szerda 11:41
Vágólapra másolva!

A közlemény szerint a módszer megegyezik a korábban tapasztaltakkal: az elkövetők egy állítólagos, lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket, és a fizetés elmaradása esetére a szolgáltatás kikapcsolását helyezik kilátásba.

Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít, a csalók célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes és pénzügyi adatait. 

A közleményben azt kérték, hogy senki ne kattintson az SMS-üzenetekben érkező hivatkozásokra; ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék.

Forrás: MTI / A nyitókép illusztráció: Tények archív

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra