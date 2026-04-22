Sorra tűnnek el az autók az utcákról egy magyar nagyvárosban – jobb, ha erről Ön is tud

Egymás után szállítottak el roncsautókat hétfőn délelőtt Nyíregyháza több városrészéből a helyi közterület-felügyelet emberei. A Semmelweis, a Kodály Zoltán és a Tokaji úton trélerre tettek egy Fiatot, egy Mazdát és egy Volkswagent – tudta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Hírportál.

Felhívták a figyelmet, hogy roncsautónak, vagyis hulladéknak minősül minden olyan jármű, amelynek lejárt a műszakija, vagy annyira hiányos, sérült, hogy nem vehet részt a közlekedésben.

A nyíregyházi közterület-felügyelet vezetője elárulta, ha van rendszám a kocsin, nem szállíthatják el, de ha valóban roncsról van szó, figyelmeztetést hagynak a tulajnak. Ha nincs rendszám rajta, akkor tekintet nélkül a műszaki állapotára, hulladéknak számít.

Innentől számítva 10 napja van a tulajdonosnak, hogy szerződést kössön, vagy elvigye, elvitesse az autót. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor a Kosztolányi Dezső utcai telephelyre szállíttatjuk a járművet

– jelentette ki a Szon.hu-nak Bodrogi László, aki hozzátette, ha az üzembentartó nem tesz eleget a felszólításnak, eljárást kezdeményeznek vele szemben.