Sorra tűnnek el az autók az utcákról egy magyar nagyvárosban – jobb, ha erről Ön is tud
Napokon belül bárki kocsija sorra kerülhet, ha igazak rá az alábbiak.
Egymás után szállítottak el roncsautókat hétfőn délelőtt Nyíregyháza több városrészéből a helyi közterület-felügyelet emberei. A Semmelweis, a Kodály Zoltán és a Tokaji úton trélerre tettek egy Fiatot, egy Mazdát és egy Volkswagent – tudta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Hírportál.

Felhívták a figyelmet, hogy roncsautónak, vagyis hulladéknak minősül minden olyan jármű, amelynek lejárt a műszakija, vagy annyira hiányos, sérült, hogy nem vehet részt a közlekedésben. 

A nyíregyházi közterület-felügyelet vezetője elárulta, ha van rendszám a kocsin, nem szállíthatják el, de ha valóban roncsról van szó, figyelmeztetést hagynak a tulajnak. Ha nincs rendszám rajta, akkor tekintet nélkül a műszaki állapotára, hulladéknak számít.

Innentől számítva 10 napja van a tulajdonosnak, hogy szerződést kössön, vagy elvigye, elvitesse az autót. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor a Kosztolányi Dezső utcai telephelyre szállíttatjuk a járművet 

– jelentette ki a Szon.hu-nak Bodrogi László, aki hozzátette, ha az üzembentartó nem tesz eleget a felszólításnak, eljárást kezdeményeznek vele szemben.

Az értesítés után a tulajdonosok nagyobb része rendszerint kiváltja a kocsiját, de mintegy 30 százalékot így is elbontanak. Az üzembentartónak viszont ekkor is ki kell fizetni a szállítási és tárolási díjat, ami nagyjából 300 ezer forint.

