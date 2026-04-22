Holttestet találtak egy levéli házban, kiderült, kié
Holtan került elő egy eltűnt férfi, az erdőben bukkantak rá az áldozatra
Megrázó részletek derültek ki egy idős ember haláláról, akinek holttestére csak több mint egy hónappal az eltűnése után bukkantak rá egy erdős területen. Az ügy hátterében súlyos mulasztások állhatnak, amelyek miatt most büntetőeljárás indult – számolt be szerdán az ugyeszseg.hu.
A Veszprémi Járási Ügyészség vádat emelt egy Komárom-Esztergom vármegyei szociális intézmény igazgatója, valamint az idősotthon szakmai vezetője és helyettese ellen. A közlemény szerint a tragédia egy sor elmaradt intézkedés következménye volt. A felújítási munkák idején megváltozott a közlekedési rend, és megnyitották a korábban nem használt oldalkaput, amely hosszabb időn keresztül őrizetlenül állt.
Az elkövetők mulasztása miatt az otthont észrevétlenül elhagyó egyik gondozott eltévedt, és a téli hidegben kihűlt
- írták.
Az idős férfi 2022. január 10-én délután távozott az intézményből a nyitva hagyott kapun keresztül. Bár korábban már kétszer eltűnt, és egészségi állapota is indokolta volna a fokozott felügyeletet, mégsem egy zárt, biztonságos részlegen helyezték el.
Eltűnését csak két órával később észlelték, a keresés azonban nem vezetett eredményre. A tragikus végkifejletre csak hetekkel később derült fény, amikor a férfi holttestét egy erdős területen megtalálták.
A vádirat szerint az intézmény vezetője nem alakított ki megfelelő szabályozást a felújítás idejére, míg a szakmai vezetők nem gondoskodtak sem a kapu zárásáról, sem az ellátottak rendszeres ellenőrzéséről. Emellett azt is tudták, hogy a gondozottak felügyelete nem biztosított megfelelően, mégsem tettek további lépéseket a veszélyeztetett lakók védelmében.
A Veszprémi Járási Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat, és felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta.
Az olajválság miatt újra nagyon népszerűek lettek az elektromos autók
Lebontottak két autót az M0-son, videón az érthetetlen baleset
Új külföldi vevők is is megjelentek a hazai ingatlanpiacon
Falon át szökött meg egy elítélt a börtönből Hajdú-Biharban
Ismert edző halt meg a 83-ason, rengetegen búcsúznak Kokótól
Jelentkezett rekordnyereményéért az ötöslottó nyertese
Meghalt egy biciklis a 83-ason
Egy rakás új szabály jön a rollerezéshez
Drámai képsorok: Brutális baleset Budapesten, egy ember a roncsban ragadt
Videón, ahogy csapdába sétáltak a kamu rendőrök Kalocsán
„Elvágom a torkodat, megdöglesz” – Családi vérfürdőt rendezett egy részeg férfi