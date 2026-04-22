Holtan került elő egy eltűnt férfi, az erdőben bukkantak rá az áldozatra

Megrázó részletek derültek ki egy idős ember haláláról, akinek holttestére csak több mint egy hónappal az eltűnése után bukkantak rá egy erdős területen. Az ügy hátterében súlyos mulasztások állhatnak, amelyek miatt most büntetőeljárás indult – számolt be szerdán az ugyeszseg.hu.

A Veszprémi Járási Ügyészség vádat emelt egy Komárom-Esztergom vármegyei szociális intézmény igazgatója, valamint az idősotthon szakmai vezetője és helyettese ellen. A közlemény szerint a tragédia egy sor elmaradt intézkedés következménye volt. A felújítási munkák idején megváltozott a közlekedési rend, és megnyitották a korábban nem használt oldalkaput, amely hosszabb időn keresztül őrizetlenül állt.

Az elkövetők mulasztása miatt az otthont észrevétlenül elhagyó egyik gondozott eltévedt, és a téli hidegben kihűlt

- írták.