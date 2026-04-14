Dráma az iskola közelében: mentőhelikopter szállt le Fertőszéplakon

Dráma az iskola közelében: mentőhelikopter szállt le Fertőszéplakon
Baleset történt.
2026. április 14., kedd 16:07
Súlyos baleset rázta meg kedd délután Fertőszéplak települést – számolt be róla a kisalfold.hu.

Egy idős embert gázoltak el az általános iskola közelében, az intézmény előtti útszakaszon. A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a mentők, és a sérült állapota miatt mentőhelikoptert is riasztottak.

 

Az elsődleges adatok szerint Fertőszéplakon, Fertőd felől Sopron irányába közlekedett egy személygépkocsi. A település egyik kijelölt gyalogátkelőhelyéhez érve elgázolt egy zebrán áthaladó 73 éves gyalogost, aki a balesetben súlyosan megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították

- nyilatkozta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a hírportál megkeresésére.

Az elgázolt idős embert a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták, majd a sportpályán leszálló mentőhelikopterhez vitték, a sérültet légi úton szállították tovább.

A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

