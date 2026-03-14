2026. március 14. szombat, Matild
8°C Budapest
életmentés
járókelő
bicikli
segítség

Segítőkész járókelők mentették meg egy férfi életét Budapesten

Segítőkész járókelők mentették meg egy férfi életét Budapesten
Biciklizés közben lett rosszul a 60 éves férfi.
2026. március 14., szombat 01:37
Vágólapra másolva!

Az Országos Mentőszolgálat osztotta meg a Facebook-oldalán az örömhírt, hogy a napokban segítőkész járókelők mentették meg egy 60 év körüli férfi életét Budapesten.

Mint kiderült, biciklizés közben rosszul lett majd elesett egy idős férfi, akinek többen is a segítségére siettek. Azonnal értesítették a mentőket, és a menetirányító segítségével egymást váltva küzdöttek a férfi életéért.


A helyszínre érkező életmentők emelt szintű ellátást biztosítottak, amelynek köszönhetően a férfi keringése visszatért, így kórházba szállíthatták.

Az életmentésben résztvevőknek gratulálunk

 – írta a bejegyzésében a mentőszolgálat.

Nyitókép: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra