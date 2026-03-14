Segítőkész járókelők mentették meg egy férfi életét Budapesten
Az Országos Mentőszolgálat osztotta meg a Facebook-oldalán az örömhírt, hogy a napokban segítőkész járókelők mentették meg egy 60 év körüli férfi életét Budapesten.
Mint kiderült, biciklizés közben rosszul lett majd elesett egy idős férfi, akinek többen is a segítségére siettek. Azonnal értesítették a mentőket, és a menetirányító segítségével egymást váltva küzdöttek a férfi életéért.
A helyszínre érkező életmentők emelt szintű ellátást biztosítottak, amelynek köszönhetően a férfi keringése visszatért, így kórházba szállíthatták.
Az életmentésben résztvevőknek gratulálunk
– írta a bejegyzésében a mentőszolgálat.
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
