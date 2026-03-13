Vasúti hídról zuhant a Kaposba egy 18 éves fiú Dombóváron
Megerőszakolta szomszédját egy gyáli férfi
A férfi egy többlakásos társasházban élt Gyálon, a lakása alatti ingatlanban pedig egy nő, akit megerőszakolt. Az ügyben a napokban emeltek vádat - derült ki a Pest Vármegyei Főügyészség pénteki közleményéből.
A férfi 2025 szeptemberében, este, lement az udvaron lévő nőhöz, beszélgettek, alkoholt fogyasztottak. Az italozás közben eltört egy pohár, aminek feltakarításához szükséges eszközökért a nő felment a lakásába.
A férfi - felajánlva segítségét -, követte a nőt, beszélgettek kicsit. Nem sokkal később a nő ki akarta kísérni a férfit, aki megragadta, és a hálószobába húzta.
A nő tiltakozott, azonban a férfi a fizikai erejét kihasználva megerőszakolta őt.
Az ügyészség a férfit szexuális erőszak bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.
A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.
Nyitókép: Ügyészség
+Ez is érdekelheti
Segítőkész járókelők mentették meg egy férfi életét Budapesten
Friss jogsival, 150-nel előzött Turán - súlyos balesetet okozott
Utolsó pillanatban mentették meg Kaposváron, videón az eset
Lefizették az idősotthon igazgatóját, hogy soron kívül vegye fel szeretteiket
Kiderült, kik öltek a szekszárdi játszótérnél - Videó
Sztárok sora is fellép a rendhagyó március 15-ei ünnepen
Elkezdődött a visszaszámlálás, mutatjuk, mikor lesz az óraállítás
Baleset történt a debreceni gyárnál, mentőhelikoptert is riasztottak
Időjárás-jelentés: Ez vár ránk a nemzeti ünnepen
Dráma egy budapesti céges bulin, élet-halál harc folyt egy nőért
Forgalomkorlátozások lesznek Budapest több kerületében a nemzeti ünnepen