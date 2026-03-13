Megerőszakolta szomszédját egy gyáli férfi

A férfi egy többlakásos társasházban élt Gyálon, a lakása alatti ingatlanban pedig egy nő, akit megerőszakolt. Az ügyben a napokban emeltek vádat - derült ki a Pest Vármegyei Főügyészség pénteki közleményéből.

A férfi 2025 szeptemberében, este, lement az udvaron lévő nőhöz, beszélgettek, alkoholt fogyasztottak. Az italozás közben eltört egy pohár, aminek feltakarításához szükséges eszközökért a nő felment a lakásába.

A férfi - felajánlva segítségét -, követte a nőt, beszélgettek kicsit. Nem sokkal később a nő ki akarta kísérni a férfit, aki megragadta, és a hálószobába húzta.

A nő tiltakozott, azonban a férfi a fizikai erejét kihasználva megerőszakolta őt.

Az ügyészség a férfit szexuális erőszak bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.