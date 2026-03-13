Lefizették az idősotthon igazgatóját, hogy soron kívül vegye fel szeretteiket

Hárman is megvesztegették.
2026. március 13., péntek 12:40
Egy férfi egy idősotthonokat is működtető helyi szociális központ igazgatója volt Szekszárdon, aki önállóan döntött az otthonokba való felvételről. A felvétel fizetési kötelezettséggel nem járt, a gondozottaknak havi térítési díjat kellett fizetni - derült ki a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség pénteki közleményéből.

2022-ben és 2023-ban azonban azoktól, akiknek hozzátartozói az otthonba történő felvétel előírásainak megfeleltek, az intézménybe való mielőbbi bekerülés érdekében jogtalan előnyt fogadott el. 

Az irodájában találkozott a hozzátartozókkal, akik időskorú, megromlott egészségi állapotú rokonaikat szerették volna mielőbb az intézményben elhelyezni.  Ebből a célból egyikük 400.000 forintot, egy másik hozzátartozó 50.000 forintot, a harmadik pedig 100.000 forintot adott át az igazgatónak, aki elfogadta a pénzt, majd hamarosan felvette az idős embereket az otthonba.

A Szekszárdi Törvényszék a vádlottat három rendbeli önálló intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettében mondta ki bűnösnek, őt 5 év börtönbüntetésre, 2.000.000 forint pénzbüntetésre ítélte, mellékbüntetésként 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától

A törvényszék a bűncselekményekből származó 550.000 forintra vagyonelkobzást rendelt el.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője fellebbezést jelentett be ellene felmentésért, továbbá eltérő minősítésért és enyhítésért.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a napokban sem a felmentést, sem az enyhítést nem tartotta indokoltnak, ezért az ítélet helybenhagyását indítványozta.

 

