Az MTÜ tájékoztatást ad a főváros látogatottságáról a nemzeti ünnep idején
Halálos tragédia: Mentőhelikopter landolt a kiskunhalasi vásártéren - videóval
Drámai jelenetek zajlottak szombaton Kiskunhalason, ahol mentőhelikoptert riasztottak egy bajba jutott férfihoz – számolt be a baon.hu. Szombaton délután fél egy körül a mentőhelikopter a halasi vásártéren szállt le. Információk szerint a mentők a közeli József Attila utcába siettek, ahol egy férfihez hívták őket.
Azonnal megkezdték az újraélesztést, a hosszas próbálkozás azonban nem vezetett eredményre, a férfi a helyszínen életét vesztette.
A mentési munkálatok idejére a rendőrség lezárta a József Attila és az Áchim András utca kereszteződését, valamint a Harangos térnél és a vásártér környékén is biztosították a területet, ahol a mentőhelikopter le tudott szállni.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
