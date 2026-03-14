Halálos tragédia: Mentőhelikopter landolt a kiskunhalasi vásártéren - videóval

Hiába küzdöttek egy férfi életéért.
2026. március 14., szombat 14:54
Drámai jelenetek zajlottak szombaton Kiskunhalason, ahol mentőhelikoptert riasztottak egy bajba jutott férfihoz – számolt be a baon.hu. Szombaton délután fél egy körül a mentőhelikopter a halasi vásártéren szállt le. Információk szerint a mentők a közeli József Attila utcába siettek, ahol egy férfihez hívták őket.

 

Azonnal megkezdték az újraélesztést, a hosszas próbálkozás azonban nem vezetett eredményre, a férfi a helyszínen életét vesztette.

A mentési munkálatok idejére a rendőrség lezárta a József Attila és az Áchim András utca kereszteződését, valamint a Harangos térnél és a vásártér környékén is biztosították a területet, ahol a mentőhelikopter le tudott szállni.

A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

