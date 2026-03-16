Tóth Gabi megszólalt a kritikákról, és nem fogta vissza magát - videóval

Tóth Gabi hétfőn az Instagram-oldalán osztott meg egy videót, amelyben sminkelés közben mondta el a véleményét a Békemeneten fellépő zenészeket és a friss Kossuth-díjasokat ért támadásokról. Az énekesnő több kollégája mellett is nyíltan kiállt, és kemény szavakkal bírálta azokat, akik politikai alapon kérdőjelezik meg egy előadó tehetségét vagy pályáját.

A videó elején ironikusan utalt arra, milyen véleményekkel találkozik a közösségi oldalakon.

Döbbenet azt látni, hogy most már Dér Heni se tud énekelni, és Radics Gigi sem, meg ugye Pataky Attila az Eddával is hogy a francban merte megkapni a Kossuth-díjat

– fogalmazott.

Tóth Gabi külön kitért Rúzsa Magdira is, akit szerinte méltatlanul támadnak amiatt, hogy fiatalon kapta meg az elismerést.