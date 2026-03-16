Tóth Gabi megszólalt a kritikákról, és nem fogta vissza magát - videóval
Tóth Gabi hétfőn az Instagram-oldalán osztott meg egy videót, amelyben sminkelés közben mondta el a véleményét a Békemeneten fellépő zenészeket és a friss Kossuth-díjasokat ért támadásokról. Az énekesnő több kollégája mellett is nyíltan kiállt, és kemény szavakkal bírálta azokat, akik politikai alapon kérdőjelezik meg egy előadó tehetségét vagy pályáját.
A videó elején ironikusan utalt arra, milyen véleményekkel találkozik a közösségi oldalakon.
Döbbenet azt látni, hogy most már Dér Heni se tud énekelni, és Radics Gigi sem, meg ugye Pataky Attila az Eddával is hogy a francban merte megkapni a Kossuth-díjat
– fogalmazott.
Tóth Gabi külön kitért Rúzsa Magdira is, akit szerinte méltatlanul támadnak amiatt, hogy fiatalon kapta meg az elismerést.
Ne haragudjatok, 20 éve a pályán van, arénákat tölt meg, szebbnél szebb dalokkal ajándékozott meg benneteket, az embereket, mindenkit. Szakmailag is letett az asztalra annyit, hogy igenis, megérdemli a Kossuth-díjat
– mondta. Pataky Attiláról szintén szenvedélyesen beszélt, hangsúlyozva, hogy szerinte a rockzenész évtizedek óta megkerülhetetlen alakja a magyar zenei életnek.
Úgy véli, a művészi teljesítményt nem szabad napi politikai viták mentén elvitatni.
A videóban szóba került Pápai Joci és a március 15-ei ünnepségen fellépő más előadók szereplése is. Tóth Gabi szerint sokan automatikusan a pénzt vagy politikai érdekeket látják egy-egy fellépés mögött, miközben az is lehet, hogy az érintettek egyszerűen valóban azonosulnak az adott eseménnyel.
Szerintetek az nem lehet, hogy valaki tényleg így gondolja?
– tette fel a kérdést. Az énekesnő a kommentálók egy részét is keményen bírálta.
Hát mennyire kell betegnek, meg csőlátásúnak lenni?
– fogalmazott, majd arról beszélt, hogy szerinte hálátlan dolog legendás előadókat támadni csak azért, mert kiderül, milyen politikai nézeteket vallanak.
Tóth Gabi felidézte azt is, hogy 2012-ben ő maga is fellépett a Békemeneten, és most azért szólalt meg, mert pontosan tudja, milyen érzés, amikor valakit emiatt igazságtalan támadások érnek.
Nyitókép: Tóth Gabi Instagram-oldala
