Történelmi pillanat Rúzsa Magdi életében – így reagált a hatalmas elismerésre

Rúzsa Magdi szombaton a Facebook-oldalán osztotta meg rajongóival azokat az érzelmeket, amelyeket a rangos elismerés kapcsán élt át. Az énekesnő számára ez az egyik legfontosabb pillanat volt pályafutása során.

A bejegyzésben arról írt, milyen sokat jelentett számára a pillanat, amikor a Himnuszt énekelhette, és azt is kiemelte, mennyire megható volt látni szerettei büszkeségét.

Zenei életem, életem egyik legnagyobb pillanata! Jó volt látni, érezni anyáim büszkeségét! Énekelni a Himnuszt, amin mindig sírnom kell

– fogalmazott az énekesnő. Rúzsa Magdi háláját is kifejezte mindazok felé, akik szerint méltó volt a rangos kitüntetésre.