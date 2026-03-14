2026. március 14. szombat, Matild
13°C Budapest
rúzsa magdi
elismerés
kossuth-díj

Történelmi pillanat Rúzsa Magdi életében – így reagált a hatalmas elismerésre

Megható sorokkal jelentkezett.
2026. március 14., szombat 14:53
Vágólapra másolva!

Rúzsa Magdi szombaton a Facebook-oldalán osztotta meg rajongóival azokat az érzelmeket, amelyeket a rangos elismerés kapcsán élt át. Az énekesnő számára ez az egyik legfontosabb pillanat volt pályafutása során.

A bejegyzésben arról írt, milyen sokat jelentett számára a pillanat, amikor a Himnuszt énekelhette, és azt is kiemelte, mennyire megható volt látni szerettei büszkeségét.

Zenei életem, életem egyik legnagyobb pillanata! Jó volt látni, érezni anyáim büszkeségét! Énekelni a Himnuszt, amin mindig sírnom kell

– fogalmazott az énekesnő. Rúzsa Magdi háláját is kifejezte mindazok felé, akik szerint méltó volt a rangos kitüntetésre.

Köszönöm, hogy itt alkothatok, teremthetek. Köszönöm az elismerést mindazoknak, akik méltónak találták ezt a kishegyesi lányt a Kossuth-díjra!

– írta meghatottan.

Nyitókép: Rúzsa Magdolna Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra