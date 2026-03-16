Nem mindennapi kincs került elő – Fertőszögi Péter azonnal tudta, mi a teendő

Nem mindennapi kincs került elő – Fertőszögi Péter azonnal tudta, mi a teendő
Ritka pillanatot hozott a hétvége.
2026. március 16., hétfő 19:45
Érzelmekkel teli bejegyzést osztott meg hétfőn a Facebook-oldalán Fertőszögi Péter, a BÁV ART művészeti igazgatója. A szakember arról írt, hogy a szombati Kincsvadászok VIP egy olyan pillanatot hozott, amely a műkereskedelem világában is ritkaságnak számít: amikor egy tárgy nemcsak értékes, hanem személyesen is megérinti az embert.

A poszt középpontjában Regőczy Krisztina és Sallay András 1979-ben viselt, kalocsai hímzésű kűrruhái álltak.

Számomra az első pillanattól egyértelmű volt, hogy ezeknek a ruháknak a BÁV ART tulajdonában van a helye

-    fogalmazott.


A művészeti igazgató azt is kiemelte, hogy a legendás jégtáncos páros a magyar sporttörténet élő ikonja, 1979-es kűrjük pedig felejthetetlen emlék maradt mindazok számára, akik annak idején látták a bécsi világbajnokság közvetítését. Bejegyzésében azt is jelezte, hogy amíg nem nyílik olyan sporttörténeti múzeum, ahol méltó módon őrizhetnék ezeket a darabokat, addig a BÁV ART galériájában kapnak helyet.

