Nem mindennapi kincs került elő – Fertőszögi Péter azonnal tudta, mi a teendő

Orbán Viktor: a kormány "teljes szívvel áll Magyarország mellett"

Az országnak olyan kormánya van, amely "teljes szívvel áll Magyarország mellett", képes arra, hogy megvédje az országot, az elmúlt évek eredményeit - jelentette ki a miniszterelnök, a Fidesz elnöke hétfőn Kaposváron. Orbán Viktor úgy fogalmazott: meg fogjuk védeni azt, amink van, meg fogjuk védeni a jövőnket, meg fogjuk védeni azt, amiért a magyarok mindannyian megdolgoztak, és mindezt úgy, hogy Magyarországot kívül tartjuk a háborúból.