Könnyekben tört ki Fekete Pákó, nem bírta tovább

Március 15-én A Nagy Duett ötödik élő show-jában a 6 páros már nemcsak egyéni produkciókkal, hanem közös „dupla duettekkel” is bizonyíthatott. Míg egyesek a maximális 40 pontot is bezsebelték, egy párosnak ezen az estén is végleg el kellett köszönnie a színpadtól.

Az adásgyőztes Lengyel Johanna és ifj. Schobert Norbi lett. A másik két továbbjutó páros Gáspár Bea és Peter Srámek, valamint Domján Evelin és Vastag Csaba volt.

A veszélyzónába jutott párosok a zsűri kezébe kerültek, akiknek köszönhetően Gesztesi Pankáék menekültek meg.

A nézőknek Curtisék és Fekete Pákóék között kellett dönteniük.

A beérkezett szavazatok alapján végül Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi párosának kellett búcsúznia a versenytől. Mindketten a könnyeikkel küzdve mondtak köszönetet a támogatóiknak. A zsűritagok próbálták vigasztalni őket, különösen Pákót, akit Liptai Claudia szívmelengető szavai is meghatottak.