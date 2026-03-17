Hajszálon múlt, hogy kijutottak, katonák mentették ki a népszerű magyar zenekart

Nemrég ünnepelte a születésnapját Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa, aki ráadásul egy igazi kalandfilmbe illő hazaúton van túl zenekarával, ahová nemrég új gitáros csatlakozott. A viszontagságos utazásról és a zenekar új emberéről a keddi Mokkában mesélt a Kincsvadászok kereskedője. Fejes Tamás Lukács Lászlóval közösen vágott neki a 2026. február 16-án induló Budapest–Bamako Rallynak. A páros az Adventure Extra kategóriában indult, amit sikeresen teljesítettek.

A kihívás oldala izgatott a legjobban, hogy képes vagyok-e megcsinálni. Hála Istennek, sikerült

- mondta elégedetten Fejes Tamás. Az odafelé vezető úton még sáskajárásba is keveredtek, amit később még homokvihar is tetőzött.

Az együttes afrikai kalandjai során bejelentették a Tankcsapda új gitárosát is, Vörös Attilát.