Hajszálon múlt, hogy kijutottak, katonák mentették ki a népszerű magyar zenekart

Pénteken kiderül, ki lesz a Séfek Séfe 7. évadának győztese
Nemrég ünnepelte a születésnapját Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa, aki ráadásul egy igazi kalandfilmbe illő hazaúton van túl zenekarával, ahová nemrég új gitáros csatlakozott. A viszontagságos utazásról és a zenekar új emberéről a keddi Mokkában mesélt a Kincsvadászok kereskedője. Fejes Tamás Lukács Lászlóval közösen vágott neki a 2026. február 16-án induló Budapest–Bamako Rallynak. A páros az Adventure Extra kategóriában indult, amit sikeresen teljesítettek.
A kihívás oldala izgatott a legjobban, hogy képes vagyok-e megcsinálni. Hála Istennek, sikerült
- mondta elégedetten Fejes Tamás. Az odafelé vezető úton még sáskajárásba is keveredtek, amit később még homokvihar is tetőzött.
Az együttes afrikai kalandjai során bejelentették a Tankcsapda új gitárosát is, Vörös Attilát.
Vörös Attila már nagyon régóta a képben van. Gyerekkora óta ismerjük, az apukájával dolgoztunk sokáig együtt. Egy nagyon képzett és technikás zenész
- mesélte.
Amellett, hogy nemrégiben születésnapját is ünnepelte Fejes Tamás, az Év emberének is megválasztották egy olvasói szavazáson.
Minden, ami a közönségtől jön, és szavazás alapján van, nagy elismerés, jól esik
- tette hozzá.
