A Tankcsapda kilenc év után újra a Sportarénában lép fel

Ezen a koncerten még színpadra lép velünk valamennyi gitáros, akivel tavaly együtt turnéztunk, de ez lesz az utolsó ilyen alkalom. A jövőben új tagunkkal, Vörös Attilával folytatjuk

- mondta Lukács László, a Tankcsapda frontembere a keddi budapesti sajtótájékoztatón.

Kilenc évvel ezelőtt, 2017 tavaszán a Sportarénában a csapat egy, a közönség közepén elhelyezett színpadon játszott. Az MTI kérdésére Lukács László arról számolt be, hogy március 28-án hagyományos színpadon fogják eljátszani népszerű dalaikat.

A Tankcsapda előző gitárosa, Sidlovics Gábor tizenhárom év közös munka után egy évvel ezelőtt lépett ki a zenekarból. A két megmaradt tag, Lukács László (ének, basszusgitár) és Fejes Tamás (dob) akkor úgy határozott, hogy ideiglenesen több gitárossal indulnak turnéra. Mint Lukács fogalmazott, tudták, hogy előbb-utóbb dönteniük kell az utódlásról, és ez a döntés végül idén januárban született meg.

Vörös Attila, az új tag arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy régóta ismeri Lukácsot és Fejest, és eddig nem tagként, de immár egy éve játszik együtt a Tankcsapdával.