Gulyás Gergely: A magyar demokrácia rendkívül erős

A rendkívüli részvétel azt mutatja, hogy a magyar demokrácia rendkívül erős. A magyar demokrácia mindig akkor erős, amikor ennek az országnak nemzeti-jobboldali kormánya volt – fogalmazott Gulyás Gergely a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a urnazárást követően tartott sajtótájékoztatón elmondta: a Fidesz-KDNP részéről rendkívüli volt a mozgósítás, ennek is eredménye a rendkívül magas részvétel.

Külön megköszönte azoknak, akik a Fidesz-KDNP jelöltjeit és listáját támogatták.

Megjegyezte, hogy számtalan bejelentést kellett tenni jogsértések miatt, de szerinte összességében a választás megfelelő keret volt a demokratikus véleménynyilvánításhoz.

Azt reméljük, hogy a kormánypártok ismét felhatalmazást kapnak

– mondta.