Felfüggesztették a szavazást Somogyban, rendkívüli esetről érkezett hír
Gulyás Gergely: A magyar demokrácia rendkívül erős
A rendkívüli részvétel azt mutatja, hogy a magyar demokrácia rendkívül erős. A magyar demokrácia mindig akkor erős, amikor ennek az országnak nemzeti-jobboldali kormánya volt – fogalmazott Gulyás Gergely a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a urnazárást követően tartott sajtótájékoztatón elmondta: a Fidesz-KDNP részéről rendkívüli volt a mozgósítás, ennek is eredménye a rendkívül magas részvétel.
Külön megköszönte azoknak, akik a Fidesz-KDNP jelöltjeit és listáját támogatták.
Megjegyezte, hogy számtalan bejelentést kellett tenni jogsértések miatt, de szerinte összességében a választás megfelelő keret volt a demokratikus véleménynyilvánításhoz.
Azt reméljük, hogy a kormánypártok ismét felhatalmazást kapnak
– mondta.
Megköszönte mindenkinek, akik az elmúlt hónapokban aktivistaként dolgoztak a kormánypártok kampányában. Mint jelezte, örülnek annak, hogy az Országgyűlés demokratikus felhatalmazása erős lesz.
A KDNP részéről Nacsa Lőrinc, nemzetpolitikáért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón elmondta: a magas részvétel mindig erős üzenet a demokrácia számára. Mint jelezte, az elmúlt hetekben nagy mozgósítás volt, majd köszönetet mondott azoknak, akik ebben aktivistaként részt vettek. Külön megköszönte a külhoni magyarok szavazatait is.
A választás tétje hatalmas volt
– tette hozzá.
Közölte, hogy az elmúlt két napban 1500 bejelentést kaptak lehetséges választási csalásokról az ellenfeleik részéről. Reméli, hogy a választók ismét a kormánypártokat tüntetik ki bizalmukkal.
Forrás: Magyar Nemzet / Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
