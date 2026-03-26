Rétvári Bence: a Tisza Pártban az a veszélyes, hogy behúz egy idegen, egy ukrán érdeket

Rétvári Bence azt mondta, egész Európa sorsáról szól az, hogy ki lesz Magyarország miniszterelnöke.

A KDNP országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje, úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor alakítja az európai politikát, annak ellenére, hogy egy tízmilliós ország miniszterelnöke. Éppen ezért most mindenki itt van, aki Európa legfontosabb kérdéseiben érdekelt, és megpróbálja megbuktatni az Orbán-kormányt. Ezért van az, hogy külföldről iszonyatosan sok pénz érkezik a Tisza Párthoz és köreihez - tette hozzá.

Kijelentette, a magyarországi választás európai népszavazás is lesz Ukrajna európai uniós tagságáról.

Nem csak a 199 országgyűlési képviselőről szól, hanem arról is, hogy Európában milyen következő négy év lesz. Lesz-e fék a háborús vonaton. Orbán Viktor a vészfék, őt akarják kiiktatni

- mondta.