Nincs kétség, Magyar Péter ismeri azt a férfit, akinél a drogos buli volt
Rétvári Bence: a Tisza Pártban az a veszélyes, hogy behúz egy idegen, egy ukrán érdeket
Rétvári Bence azt mondta, egész Európa sorsáról szól az, hogy ki lesz Magyarország miniszterelnöke.
A KDNP országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje, úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor alakítja az európai politikát, annak ellenére, hogy egy tízmilliós ország miniszterelnöke. Éppen ezért most mindenki itt van, aki Európa legfontosabb kérdéseiben érdekelt, és megpróbálja megbuktatni az Orbán-kormányt. Ezért van az, hogy külföldről iszonyatosan sok pénz érkezik a Tisza Párthoz és köreihez - tette hozzá.
Kijelentette, a magyarországi választás európai népszavazás is lesz Ukrajna európai uniós tagságáról.
Nem csak a 199 országgyűlési képviselőről szól, hanem arról is, hogy Európában milyen következő négy év lesz. Lesz-e fék a háborús vonaton. Orbán Viktor a vészfék, őt akarják kiiktatni
- mondta.
Arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette Ukrajna felé a földgázszállítás leállítását, aláhúzta, hogy "Magyarország kormánya kiáll a magyar emberek érdekében", ami Nyugat-Európában nem természetes. Felidézte, hogy az Északi Áramlat felrobbantása után nem tettek semmit.
Mint mondta, "Magyarország nem hagyja magát, a magyar embereknek alapvetően fontos, hogy olcsó benzint tankolhassanak". Utalt arra, hogy Hollandiában már 1000 forintba kerül egy liter benzin, és a Shell hollandiai székhelyű vállalat, amiből látszik, hogy milyen veszélyeket jelent Kapitány István - aki korábban a Shell alelnöke volt -, és azok, akik az orosz energiáról való leválást szorgalmazzák.
Mindent el fogunk követni, hogy a magyar emberek érdekeit megvédjük. Ezt tettük 2014-ben is, amikor megvédtük a rezsicsökkentést, később a migráció káros hatásaitól védtük meg a magyar embereket, most igyekezünk kiküszöbölni a háború káros hatásait
- hangoztatta.
Az államtitkár elfogadhatatlannak nevezte azt, amit a Barátság kőolajvezetékkel az ukránok csinálnak: politikai célból a magyar emberek életét megnehezítik azért, hogy a Tisza Pártot segítsék hatalomba. Jöhetne az olaj a Barátság kőolajvezetéken, de nem engedték oda a magyar, a szlovák, EU-s szakembereket. A vezetékkel nincs technikai probléma, politikai akcióról van szó - jelentette ki.
Megjegyezte: Magyarország a magyar emberek adójából nyújt humanitárius segítséget rengeteg ukrán embernek, "a szó, amit keresni kellene Kijevben, az a köszönöm", és nem elzárni kellene az olajvezetéket, ellehetetleníteni a magyar emberek életét. A magyarok segítőkészek, szolidárisak voltak, nem ezt érdemelték - vélte.
A Tisza Párt informatikusaival szembeni eljárással kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon 15 ezer informatikus közül pont az ukrán hátterűeket sikerült megtalálniuk. A pártot úgy jellemezte, hogy nagy zűrzavar van benne, és mindenki mindenkit lehallgatott. Leszögezte: egy magyar pártnak magyar háttérrel kell rendelkeznie.
Kitért arra is, hogy a választási kampányban nem arról szól a vita, hogy ki hány kórházat újított fel, hanem arról, hogy külföldi érdeket képviselő emberek hogyan hálózták be a Tisza Pártot.
Nem a maguk urai, mentelmi joggal, a külföldi sajtóval, informatikusokkal fogva vannak; ha az EP-ben kiadják Magyar Péter mentelmi jogát, akkor vége a politikai karrierjének. Ha a külföldről finanszírozott média kihátrál, akkor leereszt a lufijuk
- mondta.
A politikus szerint a Tisza Pártban a gyűlölet az összetartó erő, és Magyar Péter ezt be tudja csatornázni. A kormánypártoknál ezzel szemben az összetartó erő a család, a nemzet, a kereszténység, és vannak célok, például a rezsicsökkentés, a béke elérése, az ország migrációtól való megmentése - fűzte hozzá.
Arról, hogy a Tisza Párt elnöke közölte, vasárnap drogtesztet végeztek rajta Bécsben, azt mondta, azóta kiderült, hogy nem is drogtesztlaborban járt, hanem egy alváskutatónál. Ez is arra bizonyíték, hogy kettős élete van, egy Facebookon mutatott és egy azon kívüli. Kocsis Máté szétzúzta a narratíváját azzal, hogy a Semmelweis Egyetemen igazságügyi orvosszakértői intézetében végeztetett valódi drogtesztet - közölte.
A Medián közvélemény-kutatásával kapcsolatban, amely 23 százalékos Tisza-előnyt mért, úgy vélte, ez a politikai marketing része. "Miután kijönnek a drogos hangfelvételek, a miniszterelnök fórumain lemossák a Tisza Párt elnökének fórumait, sokkal többen vannak rajtuk, (...) azt mondják, hogy izmosodik a Tisza Párt. Ez igencsak nehezen elhihető, és a hétköznapi tapasztalatainkkal sem vág egybe" - fogalmazott Rétvári Bence.
Forrás: MTI
