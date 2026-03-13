2026. március 14. szombat, Matild
8°C Budapest
előzés
friss jogosítvány
baleset

Friss jogsival, 150-nel előzött Turán - súlyos balesetet okozott

Egyikük maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett.
2026. március 13., péntek 14:59
Vágólapra másolva!

Vádat emeltek a Heves vármegyei fiatal ellen, aki 2024 júliusában friss jogosítvánnyal és 150 kilométeres sebességgel előzött egy autót Turán, de túl közel ment hozzá, így a kocsi az árokba borult – közölte a Budapesti Autósok Közössége.

Mint kiderült, az elkövető 2024 júliusban szerezte meg a jogosítványát, és úgy gondolta, hogy egy hónap alatt úgy megtanult vezetni, és annyira ismeri az autóját, hogy augusztusban belement egy igencsak veszélyes manőverbe.

A tettes a két előtte haladó kocsit próbált megelőzni városon belül 150 kilométeres sebességgel, azonban nem tartott megfelelő oldaltávolságot, így az egyik jármű hátsó részének ütközött. A szabályosan közlekedő autó az ütközés hatására lesodródott az útról és az árokba borult, ahol a jármű vezetője maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett, utasa pedig könnyebb sebesüléssel megúszta az esetet.

Ám itt nem ért véget a vakmerő száguldozás, újra előzésbe kezdett a férfi, ahol ismét nem érezte a jármű méreteit, így újra nekiment egy vétlen autósnak, aki az ütközés hatására lesodródott az útról, és egy ház kerítésének csapódott.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalt maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság hoz majd döntést.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra