Friss jogsival, 150-nel előzött Turán - súlyos balesetet okozott

Vádat emeltek a Heves vármegyei fiatal ellen, aki 2024 júliusában friss jogosítvánnyal és 150 kilométeres sebességgel előzött egy autót Turán, de túl közel ment hozzá, így a kocsi az árokba borult – közölte a Budapesti Autósok Közössége.

Mint kiderült, az elkövető 2024 júliusban szerezte meg a jogosítványát, és úgy gondolta, hogy egy hónap alatt úgy megtanult vezetni, és annyira ismeri az autóját, hogy augusztusban belement egy igencsak veszélyes manőverbe.

A tettes a két előtte haladó kocsit próbált megelőzni városon belül 150 kilométeres sebességgel, azonban nem tartott megfelelő oldaltávolságot, így az egyik jármű hátsó részének ütközött. A szabályosan közlekedő autó az ütközés hatására lesodródott az útról és az árokba borult, ahol a jármű vezetője maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett, utasa pedig könnyebb sebesüléssel megúszta az esetet.