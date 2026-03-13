Friss jogsival, 150-nel előzött Turán - súlyos balesetet okozott
Vádat emeltek a Heves vármegyei fiatal ellen, aki 2024 júliusában friss jogosítvánnyal és 150 kilométeres sebességgel előzött egy autót Turán, de túl közel ment hozzá, így a kocsi az árokba borult – közölte a Budapesti Autósok Közössége.
Mint kiderült, az elkövető 2024 júliusban szerezte meg a jogosítványát, és úgy gondolta, hogy egy hónap alatt úgy megtanult vezetni, és annyira ismeri az autóját, hogy augusztusban belement egy igencsak veszélyes manőverbe.
A tettes a két előtte haladó kocsit próbált megelőzni városon belül 150 kilométeres sebességgel, azonban nem tartott megfelelő oldaltávolságot, így az egyik jármű hátsó részének ütközött. A szabályosan közlekedő autó az ütközés hatására lesodródott az útról és az árokba borult, ahol a jármű vezetője maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett, utasa pedig könnyebb sebesüléssel megúszta az esetet.
Ám itt nem ért véget a vakmerő száguldozás, újra előzésbe kezdett a férfi, ahol ismét nem érezte a jármű méreteit, így újra nekiment egy vétlen autósnak, aki az ütközés hatására lesodródott az útról, és egy ház kerítésének csapódott.
A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalt maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság hoz majd döntést.
