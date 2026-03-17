Tarr Zoltán megerősítette: a Tisza rákényszerítené a Molt, hogy váljon le az orosz olajról

Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban, 2024. július 16-án
A Tisza Párt energiapolitikájáról írt közösségi oldalán Orbán Balázs. A politikus szerint a párt vezetőinek nyilatkozatai azt mutatják, hogy leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
2026. március 17., kedd 10:50
Frissítve: 2026. március 17., kedd 10:51
Orbán Balázs bejegyzésében arra hivatkozott, hogy a Tisza Párt egyik vezetője, Tarr Zoltán egy brüsszeli lapnak adott nyilatkozatában beszélt az energiapolitikai elképzelésekről.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a kijelentések arra utalnak, hogy a párt támogatná az orosz energiahordozókról való leválást. Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy az orosz–ukrán háború, a brüsszeli szankciók és a közel-keleti helyzet miatt Európa energiaválság küszöbén áll. Bejegyzésében azt írta, 

szerinte Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter egyaránt abban érdekeltek, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiáról.

 

A kormány intézkedéseit is említette

A politikus szerint ha a magyar kormány nem vezetett volna be védett üzemanyagárakat, akkor a magyar családoknak és vállalkozásoknak kellene megfizetniük az ukrán intézkedések következményeit. Orbán Balázs a bejegyzésében úgy fogalmazott: 

nemet kell mondani az Ukrajnából érkező fenyegetésekre és zsarolásra.

Posztját azzal zárta, hogy szerinte április 12-én a választók dönthetnek erről a kérdésről.

Fotó: MTI/Purger Tamás

 

