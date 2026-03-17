Sokkoló áremelkedés Nyugat-Európában – ezt eresztené rá a tiszás Tarr Zoltán a magyar autósokra
Tarr Zoltán megerősítette: a Tisza rákényszerítené a Molt, hogy váljon le az orosz olajról
Orbán Balázs bejegyzésében arra hivatkozott, hogy a Tisza Párt egyik vezetője, Tarr Zoltán egy brüsszeli lapnak adott nyilatkozatában beszélt az energiapolitikai elképzelésekről.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a kijelentések arra utalnak, hogy a párt támogatná az orosz energiahordozókról való leválást. Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy az orosz–ukrán háború, a brüsszeli szankciók és a közel-keleti helyzet miatt Európa energiaválság küszöbén áll. Bejegyzésében azt írta,
szerinte Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter egyaránt abban érdekeltek, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiáról.
A kormány intézkedéseit is említette
A politikus szerint ha a magyar kormány nem vezetett volna be védett üzemanyagárakat, akkor a magyar családoknak és vállalkozásoknak kellene megfizetniük az ukrán intézkedések következményeit. Orbán Balázs a bejegyzésében úgy fogalmazott:
nemet kell mondani az Ukrajnából érkező fenyegetésekre és zsarolásra.
Posztját azzal zárta, hogy szerinte április 12-én a választók dönthetnek erről a kérdésről.
Nyitókép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás); Fotó: MTI/Purger Tamás
