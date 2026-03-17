Tarr Zoltán megerősítette: a Tisza rákényszerítené a Molt, hogy váljon le az orosz olajról

Orbán Balázs bejegyzésében arra hivatkozott, hogy a Tisza Párt egyik vezetője, Tarr Zoltán egy brüsszeli lapnak adott nyilatkozatában beszélt az energiapolitikai elképzelésekről.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a kijelentések arra utalnak, hogy a párt támogatná az orosz energiahordozókról való leválást. Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy az orosz–ukrán háború, a brüsszeli szankciók és a közel-keleti helyzet miatt Európa energiaválság küszöbén áll. Bejegyzésében azt írta,

szerinte Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter egyaránt abban érdekeltek, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiáról.

A kormány intézkedéseit is említette