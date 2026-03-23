Sosem látott durva eszközöket vetnek be a külföldi titkosszolgálatok, hogy belevigyék Magyarországot a háborúba + videó

Látszik, mekkora a tét és a nemzetközi tét is, hogy ilyen eszközök jelennek meg a magyar kampányban – reagált Hidvéghi Balázs arra a Panyi Szabolcsról szóló hangfelvételre, amelyen az hallható, milyen kapcsolata van más országok titkosszolgálataival és Orbán Anitával. Az államtitkár szerint nagyon figyelik ezt külföldi államok a hazai eseményeket és mozgósítják az embereiket, a most nyilvánosságra került hangfelvételből is az látszik, hogy máshova játszik Panyi Szabolcs.

A Tisza Párt is be van csatornázva a nemzeti kormányellenes hadműveletbe

Hidvéghi Balázs szerint mindent elmond, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója azzal büszkélkedett, hogy régi kapcsolata van a Tisza Párt politikusával, Orbán Anitával régi barátok és jelenleg is tanácsokkal lát el, és a későbbiekben is megmondja majd neki, kit vegyen fel a külügyminisztériumba. Az államtitkár megjegyezte, a Tisza Párt is be van csatornázva a nemzeti kormány ellenes hadműveletbe. – Eddig is ellenállt Magyarország, most viszont nagyon durván és láthatóan megmutatkoznak, ez példátlan – mondta.

Hidvéghi Balázs beszélt arról is, a Tisza Párt elnöke egyszer mondott igazat, amikor úgy fogalmazott, csak egy kicsi szuverenitásról kell lemondanunk. – A gyakorlatban viszont ez úgy működik, ha egy kicsi szuverenitásról lemondunk, és enged egy ügyben a brüsszeli politikának, akkor mindenben engedni fog. Magyar Péter pontosan ezért kell nekik, mert Orbán Viktorral ellentétben ő engedelmeskedik minden parancsnak – hívta fel a figyelmet.