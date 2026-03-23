Dömötör Csaba: A lehallgatási botrány szálai a Tisza Pártig érnek

Az eddigi feltételezéseket most már bizonyíték is alátámaszthatja a Szijjártó Pétert érintő lehallgatási ügyben – közölte Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője.

– A külföldről finanszírozott oknyomozó portál „újságírója” bevallja, hogy külföldi titkosszolgálatokhoz van bekötve. Arról az „újságíróról” van szó, aki az orosz kémes álhírkampányt is elindította – emlékeztetett Dömötör Csaba.

A politikus kiemelte, a felvételen az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, valamint hozzáférése van Szijjártó Péter külügyminiszter telefonbeszélgetéseinek leirataihoz.



Dömötör Csaba felidézte: a sajtómunkatárs Orbán Anitával, a Tisza Párthoz köthető politikussal is kapcsolatban áll, és egy esetleges kormányváltás után befolyással lehetne személyi döntésekre, valamint minisztériumi iratokhoz is hozzáférhetne.