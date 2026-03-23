Itt a teljes felvétel, ami leleplezte Szijjártó Péter lehallgatását + videó
Minden szem a Millenárisra szegeződik – Európa legnépszerűbb patrióta politikusai érkeznek hazánkba
Minden szem Budapestre szegeződik március 23-án, hétfőn, amikor a főváros ad otthont az I. Patrióta Nagygyűlésnek.
A Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében megvalósuló esemény nem csupán egy politikai találkozó, hanem valóságos erődemonstráció.
A tét ugyanis hatalmas: meg tudjuk-e őrizni azt az Európát, amelyet őseink ránk hagytak, vagy hagyjuk, hogy a multikulturális utópiák és a brüsszeli központosítás végleg felszámolja identitásunkat.
A nyugati fősodor politikusai, elszakadva a választóiktól, olyan döntéseket hoznak, amelyek veszélyeztetik biztonságunkat, kultúránkat és gazdasági jövőnket. Ezzel szemben áll a patrióta alternatíva, amely világos és egyértelmű: a döntés joga a nemzetállamoké. Ezt a gondolatot járja körül a hétfő délelőtti program is, amelynek méltó helyszínéül szolgál az Országház.
A döntés joga: migráció és szuverenitás címet viselő konferencián a magyar kormányzat kulcsfigurái, köztük Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter és Gál Kinga, a Patrióták Európáért alelnöke világítanak rá a brüsszeli migrációs paktum veszélyeire és a nemzeti önrendelkezés fontosságára. A tanácskozást Kövér László, az Országgyűlés elnöke felszólalása zárja.
Ám a nap fénypontja vitathatatlanul a délutáni nagygyűlés lesz a Millenáris Parkban. Itt már nemcsak a szakmai diskurzus, hanem a politikai bajtársiasság és a közös európai jövőkép kerül a középpontba. A színpadon olyan vezetők váltják majd egymást, akiket a liberális fősodor ugyan folyamatosan támad, ám saját hazájukban milliók támogatását élvezik, mert mernek nemet mondani a brüsszeli diktátumokra.
Budapestre érkezik Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezéralakja, aki Franciaországban már bebizonyította, hogy a nemzeti érdekvédelem nem elszigeteltség, hanem hazafias kötelesség. Itt lesz Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, aki a határok védelmének kérlelhetetlen bajnoka és Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke, aki hazájában a baloldali túlkapások ellen küzd, szombaton a CPAC Hungary színpadán pedig Magyarországot méltatta.
A felszólalók sorát erősíti az Osztrák Szabadságpárt vezetője, Herbert Kickl és a holland Geert Wilders is – mindketten olyan politikusok, akik nem félnek nevén nevezni a problémákat, legyen szó iszlamizációról vagy az uniós bürokrácia túlhatalmáról.
A rendezvény csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök lép a pódiumra. A kormányfő beszéde várhatóan iránymutatásként szolgál majd nemcsak a magyar, hanem az egész európai patrióta közösség számára.
A Patrióták Európáért frakció megalakulása tavaly nyáron alapjaiban rengette meg az Európai Parlament status quo-ját. A kezdetben tizenkét tagállam tizennégy pártját tömörítő szövetség pillanatok alatt a harmadik legnagyobb erővé vált Strasbourgban, bizonyítva, hogy van igény a valódi alternatívára. Azóta a frakció tovább bővült, a lengyel Konföderáció csatlakozásával immár nyolcvanhat képviselő dolgozik azon, hogy gátat szabjon a brüsszeli őrületnek. Ez a politikai formáció nem csupán egy frakció, hanem egy mozgalom, amely a Bécsi Kiáltvány szellemében utasítja el a lopakodó hatáskörelvonást és a föderalista Európai Egyesült Államok rémálmát.
Nyitókép: Patrióta Nagygyűlés
