A Tisza célkeresztjében a Mol: brutális lépésre készülnek Magyar Péterék

A brüsszeli Politico értesülései szerint, ha a Tisza Párt megnyerné a közelgő országgyűlési választást, akkor a Mol vezetési struktúráját teljesen átalakítanák. Magyar Péter pártja személycseréket és szervezeti változtatásokat tervez a magyar olajvállalatnál, ráadásul mindezt éppen a tomboló globális olajválság idején hajtanák végre - közölte az Origo.

A párthoz kötődő gazdasági szakemberek – hatalomra kerülés esetén – számos tervet akarnak végrehajtani. A cikk Tarr Zoltánt idézi, aki az olajválság és a közel-keleti háború időszakában, amikor az európai energiaárak szárnyalnak, arról beszélt, hogy elsődleges céljuk a jó menedzserek kiválasztása, akik képesek végrehajtani a tervezett változtatásokat.

Tarr azt is közölte, hogy a Tiszának külön munkacsoportja van, amely tervet dolgozott ki a Mol kezelésére. Úgy fogalmazott, hogy az egész vezetői és tulajdonosi struktúra olyan terület, amellyel foglalkozni kell. Hozzátette: bár a tulajdonosi szerkezet kétharmados parlamenti többség nélkül nehezen változtatható, a vállalat stratégiájának módosítása könnyebben megvalósítható.

A párt tervei között szerepel az is, hogy 2035-ig megszüntetnék a Mol orosz olajimportját. Tarr is megerősítette, hogy a Tisza rákényszerítené a vállalatot az orosz olajról való leválásra.