A Tisza célkeresztjében a Mol: brutális lépésre készülnek Magyar Péterék

Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban, 2024. július 16-án
Egy esetleges választási győzelem esetén a Tisza veszélyes átalakításokat tervez: a tomboló globális olajválság ellenére a Mol irányításába is beleszólnának, beleértve a vezetési struktúra és a menedzsment átalakítását. A párt gazdasági szakértői már az orosz olajról való leválás terveit is kidolgozták, ami önmagában is brutális árrobbanáshoz vezethet.
2026. március 17., kedd 11:29
A brüsszeli Politico értesülései szerint, ha a Tisza Párt megnyerné a közelgő országgyűlési választást, akkor a Mol vezetési struktúráját teljesen átalakítanák. Magyar Péter pártja személycseréket és szervezeti változtatásokat tervez a magyar olajvállalatnál, ráadásul mindezt éppen a tomboló globális olajválság idején hajtanák végre - közölte az Origo.

A párthoz kötődő gazdasági szakemberek – hatalomra kerülés esetén – számos tervet akarnak végrehajtani. A cikk Tarr Zoltánt idézi, aki az olajválság és a közel-keleti háború időszakában, amikor az európai energiaárak szárnyalnak, arról beszélt, hogy elsődleges céljuk a jó menedzserek kiválasztása, akik képesek végrehajtani a tervezett változtatásokat.

Tarr azt is közölte, hogy a Tiszának külön munkacsoportja van, amely tervet dolgozott ki a Mol kezelésére. Úgy fogalmazott, hogy az egész vezetői és tulajdonosi struktúra olyan terület, amellyel foglalkozni kell. Hozzátette: bár a tulajdonosi szerkezet kétharmados parlamenti többség nélkül nehezen változtatható, a vállalat stratégiájának módosítása könnyebben megvalósítható. 

Fotó: MTI

A párt tervei között szerepel az is, hogy 2035-ig megszüntetnék a Mol orosz olajimportját. Tarr is megerősítette, hogy a Tisza rákényszerítené a vállalatot az orosz olajról való leválásra. 

Brutális árrobbanás jönne az orosz olaj nélkül. A párt vezetése szerint a befagyasztott uniós források megszerzéséhez és az állami intézményrendszer átalakításához üzleti tapasztalattal rendelkező szakemberekre lenne szükség. A lehetséges kormányzati struktúrában több ismert üzleti vezető neve is felmerült. A külügyi tárcát Orbán Anita vezetné, az energiapolitika irányítása Kapitány Istvánhoz kerülne, a pénzügyi területért Kármán András felelne, az agrártárcát Bóna Szabolcs irányítaná, míg az egészségügyi minisztérium élére Hegedűs Zsolt kerülne.

Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy számos intézményi változtatás csak kétharmados parlamenti többséggel lenne lehetséges. A Tisza vezetése ennek megfelelően több forgatókönyvvel is készül, és kétharmados győzelem esetén az alkotmány jövőjéről is széles körű vitát indítanának.

Van egy forgatókönyvünk arra az esetre, ha alkotmányos többségünk van, és egy másik arra, ha csak egyszerű többségünk… így készülünk

– mondta Tarr.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

