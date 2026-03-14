Véget ért a keresés: Megtalálták P. Szilviát
Sikeresen zárult a hetek óta tartó keresés az eltűnt téti nő ügyében – számolt be szombaton a kisalfold.hu.
A Győri Rendőrkapitányság korábban eljárást indított P. Szilvia eltűnése miatt. A 39 éves nő február 22-én délután távozott téti lakcíméről, és ezt követően hosszú ideig nem adott életjelet magáról. A hatóságok és a kutató-mentő szervezetek közel három héten át keresték.
A történet péntek kora este vett váratlan fordulatot: A Prospective Kutató Mentőkutyás Szolgálat elnökét telefonon kereste meg a győri vidéki pályaudvar egyik biztonsági őre, aki jelezte, hogy a keresett nő a váróteremben tartózkodik.
A helyszínen rendőrségi intézkedés történt. Ezt követően a mentőcsapat egészségügyi teamének vezetője, Milkovics Attila is a pályaudvarra érkezett, ahol Milkovics Dominik társával együtt a nővel maradt egészen addig, amíg a családtagjai – köztük az édesanyja – meg nem érkeztek.
A nyitókép illusztráció: police.hu
