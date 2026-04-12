Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások
Orbán Balázs: A magas részvétel mindig a kormánypártnak kedvezett
Orbán Balázs Facebook-oldalán vasárnap azt írta, hogy
a magas részvétel mindig a kormánypártnak kedvezett.
Hozzátette: ez most is úgy van, hogy a tiszások nagyon aktívak voltak az egész kampányban, a kormánypártiak aktivitása volt kérdéses.
Most úgy néz ki, hogy megmozdultak a jobboldaliak is. Most mi jövünk!
- fogalmazott, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Nyitókép: Orbán Balázs hivatalos Facebook-oldala
