Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások
Már kora reggel választási törvényt sértett a Tisza
Úgy fogalmazott, "Peti! Bár kértük, hogy fogd vissza magad, és tartsd távol a felhergelt embereidet a csalásoktól, ez mégsem sikerült. Vasárnap reggel annál a szavazókörnél, ahol a miniszterelnök is szavaz, tiszás tüntetés volt, holott ez tilos".
Hozzátette, "nyilván most is a törvények felett állónak képzeled magad, és ezért nyilván nem ismered a konkrét tilalmat".
Kocsis Máté idézi a vonatkozó jogszabály, eszerint "143. § (1) Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen."
A szükséges jogi lépéseket megteszik - közölte a Fidesz frakcióvezetője, aki egyben arra biztatott mindenkit, hogy menjen szavazni.
+Ez is érdekelheti
Szentkirályi Alexandra: történelmi jelentőségű a mai nap
Elemző: a magas részvétel a Fidesznek kedvezőbb
Elemző: Megindult a jobboldal - A magas részvétel a Fidesznek kedvez
Dömötör: beadványaink alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést
Orbán Balázs: A magas részvétel mindig a kormánypártnak kedvezett
Elemző: 8 milliónál is több választó adhatja le a voksát - A magas részvétel mindig a Fideszt erősítette
Kilenc óráig a polgárok 16.89 százaléka szavazott
Így buzdít a szavazásra Kocsis Máté - Videó
Leadta szavazatát Orbán Viktor - Fotó
Fidesz: A Tisza roma szavazatvásárlása miatt feljelentést teszünk
Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek! - Videó