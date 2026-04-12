Már kora reggel választási törvényt sértett a Tisza

Úgy fogalmazott, "Peti! Bár kértük, hogy fogd vissza magad, és tartsd távol a felhergelt embereidet a csalásoktól, ez mégsem sikerült. Vasárnap reggel annál a szavazókörnél, ahol a miniszterelnök is szavaz, tiszás tüntetés volt, holott ez tilos".

Hozzátette, "nyilván most is a törvények felett állónak képzeled magad, és ezért nyilván nem ismered a konkrét tilalmat".

Kocsis Máté idézi a vonatkozó jogszabály, eszerint "143. § (1) Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen."

A szükséges jogi lépéseket megteszik - közölte a Fidesz frakcióvezetője, aki egyben arra biztatott mindenkit, hogy menjen szavazni.