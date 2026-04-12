2026. április 12. vasárnap, Gyula
13°C Budapest
választás
elemzés
fidesz

Elemző: 8 milliónál is több választó adhatja le a voksát - A magas részvétel mindig a Fideszt erősítette

A magas részvételi adat azt jelentheti, hogy a politikailag kevésbé aktív emberek is elmennek szavazni, akik a kutatások alapján nagyobb arányban a Fideszt támogatják.
2026. április 12., vasárnap 10:34
Vágólapra másolva!


Rekordközeli részvétel körvonalazódik a választáson: akár több mint nyolcmillió választópolgár is urnákhoz járulhat – erről beszélt Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 műsorában.

A szakértő szerint már délelőtt is kiemelkedően magas volt az aktivitás: a választás korai szakaszában a jogosultak közel 17 százaléka már leadta szavazatát, ami mintegy 10 százalékkal több, mint 2022-ben. 

Erdélyi Rezső Krisztián elmondta, hogy a Nézőpont Intézet korább becslése szerint a részvétel akár a 75 százalékot is elérheti.

Az elemző hangsúlyozta, hogy bár a részvétel magas lehet, nem beszélhetünk példátlanul kiugró értékről. A nap eleji adatokból pedig még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a szavazási hajlandóság a nap folyamán jelentősen változhat.

Külön kiemelte, hogy a településtípusok között is eltérések figyelhetők meg: a nagyvárosokban hagyományosan aktívabbak a választók, és más időpontokban jelennek meg a szavazókörökben, mint a kisebb településeken élők. Ezért az időközi adatok értelmezése mindig óvatosságot igényel.

Fotó: Hegedüs Róbert/ MTI

A kisebb pártok számára kedvezőtlen lehet

A magas részvétel politikai következményeire is kitért az elemző. Véleménye szerint az ilyen helyzet általában a kisebb pártoknak kedvezőtlen.

A Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt esetében például csökkenhet a parlamentbe jutás esélye, mivel a nagyobb részvétel mellett nehezebb elérniük a szükséges támogatottságot.

A Mi Hazánk Mozgalom ugyanakkor továbbra is esélyes lehet a bejutásra. Az elemző szerint bár a magas részvétel némileg csökkentheti az esélyeiket, a párt úgynevezett „rejtőzködő” szavazótábora miatt ez a hatás nem feltétlenül meghatározó.

A magas részvétel mindig a Fideszt erősítette

Az elmúlt 16 évben akkor érte el a Fidesz a legrosszabb választási eredményét, amikor a legalacsonyabb volt a részvétel – ezt már Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője írta közösségi oldalán.

Kitért arra is, hogy az elmúlt 16 évben megdőlt az az állítás, miszerint a magas részvétel az ellenzéknek kedvezne.

Sőt, azt láthattuk, hogy akkor volt a legrosszabb a Fidesz eredménye, amikor a legalacsonyabb volt a részvételi arány: 2014-ben 61,9 százalékos részvétel mellett csupán 44,9 százalékot ért el a Fidesz 

– tette hozzá.

Kiemelte, hogy ezzel szemben a közel 70 százalékos részvételt hozó 2018-as és 2022-es választásnál 49,3 és 54,1 százalék volt a Fidesz listás eredménye.

A magas részvételi adat azt jelentheti, hogy a politikailag kevésbé aktív emberek is elmennek szavazni, akik a kutatások alapján nagyobb arányban a Fideszt támogatják, hiszen a fő politikai kérdésekben a kormányoldal álláspontját osztják. Azt tehát eddig is tudtuk, hogy a tiszások nagyon aktívak, a kormánypártiak aktivitása volt kérdéses a mostani választáson. Most úgy néz ki, hogy megmozdultak a jobboldaliak is

- hangsúlyozta az elemző.

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra