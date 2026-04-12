Elemző: 8 milliónál is több választó adhatja le a voksát - A magas részvétel mindig a Fideszt erősítette



Rekordközeli részvétel körvonalazódik a választáson: akár több mint nyolcmillió választópolgár is urnákhoz járulhat – erről beszélt Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 műsorában.

A szakértő szerint már délelőtt is kiemelkedően magas volt az aktivitás: a választás korai szakaszában a jogosultak közel 17 százaléka már leadta szavazatát, ami mintegy 10 százalékkal több, mint 2022-ben.

Erdélyi Rezső Krisztián elmondta, hogy a Nézőpont Intézet korább becslése szerint a részvétel akár a 75 százalékot is elérheti.

Az elemző hangsúlyozta, hogy bár a részvétel magas lehet, nem beszélhetünk példátlanul kiugró értékről. A nap eleji adatokból pedig még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a szavazási hajlandóság a nap folyamán jelentősen változhat.

Külön kiemelte, hogy a településtípusok között is eltérések figyelhetők meg: a nagyvárosokban hagyományosan aktívabbak a választók, és más időpontokban jelennek meg a szavazókörökben, mint a kisebb településeken élők. Ezért az időközi adatok értelmezése mindig óvatosságot igényel.