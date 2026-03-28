Menczer Tamás: Verekedés, ordibálás, szitkozódás, ez a Tisza

Menczer Tamás a közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte kifejezetten hasznos, hogy Magyar Péter tiszásokat visz a miniszterelnök páratlan sikerű országjárására, mert így közelebbről is megismerhetők.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint kétféle tiszás tüntetőt ismerhetünk meg Orbán Viktor országjárásán. Az egyik a nőverő. A másik meg az, aki véletlenül sem tud úgy összerakni egy mondatot, hogy legyen benne alany is és állítmány is, meg szóljon is valamiről. Ők csak artikulálatlanul ordibálnak.