Újabb ukránpárti informatikus bukott le Magyar Péter csapatából
Magyar Péter lebukott, az ország túlsó végéből buszoztatta a balhézó tiszásokat Győrbe
A Magyar Péter nevű portolónak tegnap este ismét tele lett a gatyája
– írta közösségi oldalán Kocsis Máté.
A Fidesz frakcióvezetője szerint ezt bizonyítja, hogy már az ország túlsó végéből is elbuszoztatta Győrig balhézni a fizetett embereit.
Hozzátette: a híradások alapján Magyar Péter becsapott emberei egy értelmes mondatot sem tudtak elmondani, csak uszítottak, hergeltek és gyűlölködtek.
Kocsis Máté szerint a Tisza Párt vezetése és az aktivisták azért egyre idegesebbek és agresszívabbak, mert nem bírják elviselni, hogy sokkal többen vannak a miniszterelnök rendezvényein, és tisztában vannak azzal, hogy nem nyerhetnek.
Ezért akartok már a vereségetek másnapján polgárháborús helyzetet. Ezért hazudtok reggel, délben meg este. De mi akkor is hiszünk a nemzet összefogásának erejében és a csendes többség ítéletében – jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője.
Nyitókép: MTI
+Ez is érdekelheti
