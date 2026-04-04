Ön be meri kapcsolni a mosógépet? Össze mer seperni? Szavazzon a legfurcsább húsvéti babonákról!

Világszerte mindenhol, ahol megemlékeznek a húsvétról, népszokások, tradíciók színesítik az ünnepkört évszázadok óta. Így van ez a magyarság esetében is.

Rengeteget lehet olvasni róla évről évre a húsvéti fogások eredetéről, a tojásfestés rejtelmeiről vagy éppen a nagyhét egyes napjainak a történetéről és jelentőségéről.

Ennél viszont jóval kevesebb szó esik azokról a babonákról, amelyek a mai deszakralizált, modern világból nézve furcsán hangzanak, őseinknek számára viszont nagyon is élő valóságként jelentek meg.

A talán leghorrorisztikusabb hiedelem még a nagypéntekhez kapcsolódik, amely szerint Jézus kereszthalálának napján tilos volt mosni az asszonyoknak, ugyanis aki olyan ruhát viselt, amit ezen a napon mostak, abba villám csaphatott. Ellenben a babona úgy tartotta, hogy aki nagypénteken még napkelte előtt megfürdött, azt évekig mindenféle betegség elkerülte.

Nagypénteken a kenyérsütés sem volt ajánlatos egykor, mivel az aznap készült kenyerek kővé változhattak.