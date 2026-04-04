Erdő Péter: húsvét az egész életünket mássá teszi
Ön be meri kapcsolni a mosógépet? Össze mer seperni? Szavazzon a legfurcsább húsvéti babonákról!
Világszerte mindenhol, ahol megemlékeznek a húsvétról, népszokások, tradíciók színesítik az ünnepkört évszázadok óta. Így van ez a magyarság esetében is.
Rengeteget lehet olvasni róla évről évre a húsvéti fogások eredetéről, a tojásfestés rejtelmeiről vagy éppen a nagyhét egyes napjainak a történetéről és jelentőségéről.
Ennél viszont jóval kevesebb szó esik azokról a babonákról, amelyek a mai deszakralizált, modern világból nézve furcsán hangzanak, őseinknek számára viszont nagyon is élő valóságként jelentek meg.
A talán leghorrorisztikusabb hiedelem még a nagypéntekhez kapcsolódik, amely szerint Jézus kereszthalálának napján tilos volt mosni az asszonyoknak, ugyanis aki olyan ruhát viselt, amit ezen a napon mostak, abba villám csaphatott. Ellenben a babona úgy tartotta, hogy aki nagypénteken még napkelte előtt megfürdött, azt évekig mindenféle betegség elkerülte.
Nagypénteken a kenyérsütés sem volt ajánlatos egykor, mivel az aznap készült kenyerek kővé változhattak.
A népi hiedelem szerint húsvétkor legalább egy új ruhadarabot fel kellett venni mindenkinek, ellenkező esetben balszerencse éri az embert.
Seperni is tiltólistás tevékenység sokaknál húsvétvasárnap, hiszen – könnyű kitalálni – aki így tesz, az kisepri a házból a szerencsét.
Ugyancsak balszerencsét hoz az ember fejére egyes kultúrkörökben a méz fogyasztása a húsvét két napján.
A húsvéti kalácsot viszont nemhogy nem szabad megenni, hanem még a morzsáit sem kellene hagyni kárba veszni. Eleink a tyúkoknak adták a maradékot abban a hitben, hogy több tojást fognak tojni, ezzel pedig biztosítják a család jólétét.
Nemcsak a kalács maradéka, hanem a húsvéti sonkáé is fontos szerepet kapott a múltban. Aki bőséges gyümölcstermést szeretett volna, a sonka csontját felakasztotta a gyümölcsfára.
Gyógyító erővel bír egyesek szerint a patakokból húsvétkor kimert víz is, de csak abban az esetben, ha kelet felől fúj a szél.
Egy különösen bizarr hagyomány szerint pedig aki gyorsan akarja törleszteni az adósságait, annak húsvétkor kacsát kell ennie vacsorára.
A nyitókép illusztráció: MTI/Czeglédi Zsolt
